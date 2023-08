Niepokojące informacje płyną z hiszpańskich mediów. Chodzi o Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Przez to nie ma łatwo, bo obrońcy innych drużyn często robią wszystko, by go zatrzymać, nawet łamiąc przepisy. Widzieliśmy to m.in. w ostatnim meczu z Getafe. Zdaniem katalońskiego „Sportu” Polak jest już u kresu sił.

O niskim poziomie sędziowania w Hiszpanii dyskutuje się już od bardzo dawna. Wielu trenerów z Xavim na czele bardzo krytykuje pracę arbitrów, za co wyleciał na trybuny podczas ostatniego meczu z Getafe. Co prawda w tym spotkaniu Cesar Soto Gardo pokazał piłkarzom dwie czerwone kartki – Jaimiemu Macie i Raphinhi, ale tych brutalnych zagrań gospodarzy było zdecydowanie więcej. Kataloński „Sport”: Robert Lewandowski jest sfrustrowany poziomem sędziowania Po tym spotkaniu trener Dumy Katalonii wyznał, że obraz tego meczu był „absolutną hańbą”. – Gra wymknęła się spod kontroli sędziemu. Moim zdaniem to, co zobaczyliśmy dziś na boisku, to była wielka niesprawiedliwość. (...) Powiedziałem sędziemu, że pozwolił Getafe na wiele fauli, a nam nie. Dlatego mnie wyrzucono – mówił. Zdaniem katalońskiego Sportu nie tylko trener Blaugrany jest sfrustrowany, ale i Robert Lewandowski, który często musiał walczyć wręcz z obrońcami, starającymi się – jak tylko mogli – uprzykrzyć mu życie. Ostatecznie to się udało, bo nie strzelił bramki, a w całym spotkaniu miał tylko jedną okazję, kiedy wygrał pojedynek główkowy. Media: Robert Lewandowski jest u kresu sił Hiszpańscy dziennikarze podkreślili, że Polak bardzo cierpiał w drugiej części poprzedniego sezonu i już na starcie obecnego sezonu przekonał się, że również będzie musiał stawić czoła nieczystym praktykom. „Lewandowski to szlachetny zawodnik, który walczy z rywalami i nie odstawia numerów za każdym razem, gdy jest faulowany. Brak reakcji sędziów doprowadziło go do wyczerpania jego cierpliwości i wpłynęło na niego nawet w grze, ledwo zaznaczając swoją obecność w polu karnym” – czytamy. Hiszpańskie mają receptę, na poprawę skuteczności Roberta Lewandowskiego Zdaniem sport.es, by mieć jak najwięcej korzyści z obecności Polaka na boisku, FC Barcelona powinna rozważyć częstszy jego odpoczynek, „zwłaszcza że w tym sezonie Ferran Torres wyróżniał się jako środkowy napastnik” – podkreśla dziennik. „Jeśli ma dość często niewdzięcznej gry, podczas której musi schodzić niżej, aby odbierać podania, tworzyć przewagę, a potem dostać się w pole karne, Ferran może wyjść i pokazać siłę fizyczną, którą pokazał w okresie przygotowawczym” – uważają Hiszpanie. Czytaj też:

