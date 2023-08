Fernando Santos znów czeka do ostatniej chwili. Znamy termin powołań do kadry

Biało-Czerwoni najprawdopodobniej w poniedziałek 4 września rozpoczną zgrupowanie przed kolejnym dubletem eliminacyjnym. Wg informacji przekazanych przez TVP Sport na powołania Fernando Santosa trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Portugalski selekcjoner ma podać nazwiska w czwartek 31 sierpnia.

Fernando Santos długo czeka z powołaniami

Biało-Czerwoni w ostatnich tygodniach mają mało powodów do zadowolenia. Polacy w trzech meczach eliminacyjnych ME 2024 zdołali zgromadzić tylko trzy punkty. Był to komplet zdobyty na PGE Narodowym po minimalnym (1:0) zwycięstwie nad Albanią.

Trener Santos z pewnością będzie chciał poczekać na występy Rakowa Częstochowa (w środę rewanż w IV rundzie el. Ligi Mistrzów) czy kilka pojedynków z udziałem potencjalnych kadrowiczów. Być może w przypadku tego pierwszego przykładu Portugalczyk zdecyduje się na powołanie… rywala mistrzów Polski, czyli bramkarza FC Kopenhagi Kamila Grabary.

Niewykluczone, że ponownie do grona reprezentantów powróci Paweł Dawidowicz. Polak regularnie występuje na boiskach Serie A i być może będzie pomysłem na rozwiązanie problemów w defensywie Biało-Czerwonych.

Pracowita jesień piłkarskiej reprezentacji Polski

Sześć spotkań do rozegrania w drugiej połowie 2023 roku będą mieć Biało-Czerwoni. Drużyna pod batutą trenera Santosa podczas wrześniowego zgrupowania kadry zmierzy się u siebie z Wyspami Owczymi (7.09) oraz na wyjeździe z Albanią (10.09). Kolejne dwa mecze eliminacji ME 2024 już w październiku. Najpierw wyjazd na starcie z Wyspami Owczymi (12.10), a następnie pojedynek u siebie, o zmazanie niedawnej plamy, z Mołdawią (15.10).

W listopadzie Polacy zagrają ostatni dublet. Najpierw kończący eliminacje ME 2024 mecz z Czechami (17.11), a następnie towarzyskie starcie z Łotwą (21.11).

