Robert Lewandowski wskazał najtrudniejszy moment swojej kariery. Mówił w liczbie mnogiej

W ostatnich miesiącach Robert Lewandowski nie ma łatwego życia, szczególnie w kontekście gry dla reprezentacji Polski. Choć nie udało mu się wpłynąć na kryzys, który trapi całą drużynę, to i tak po porażce z Albanią 0:2 jemu oberwało się najmocniej. Jednak, czy to przypadek? „Lewy” wrócił tylko do FC Barcelony i już w pierwszym meczu po zjeździe reprezentacyjnym strzelił gola i zaliczył dwie asysty w wygranym meczu 5:0 z Realem Betis. Tuż po tym spotkaniu udzielił szczerego wywiadu.

Robert Lewandowski wskazał najtrudniejszy moment swojej kariery

Początek tegorocznych rozgrywek La Liga nie był łatwy dla Roberta Lewandowskiego. Na swojego pierwszego gola musiał poczekać dopiero do trzeciej kolejki, kiedy to Blaugrana pokonała na wyjeździe Villarreal 4:3. Dotychczas reprezentant Polski zdobył trzy bramki w bieżącym sezonie, do których dołożył tyle samo asyst, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. Liderem wciąż pozostaje Jude Bellingham z Realu Madryt.

Zaraz po wcześniej wspomnianym meczu z Verdiblancos Robert Lewandowski był gościem programu „Hugo Sanchez Presents”, podczas którego udzielił bardzo obszernego i szczerego wywiadu, w którym zdradził kilka szczegółów ze swojej kariery sportowej. Musiał zmierzyć się z odpowiedzią na ważne pytanie, które dotyczyło najtrudniejszego momentu, odkąd zawodowo uprawia piłkę nożną. Odpowiedź nie była zaskakująca, ponieważ napastnik reprezentacji Polski wskazał na przenosiny z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Wspomniał przy tym o swojej rodzinie, jak bardzo to było dla niej ważne.

— To było bardzo trudne, ponieważ po tylu latach w Niemczech, a także po tylu latach w Monachium, czułem się tu jak w domu. Nie było to łatwe dla całej mojej rodziny. Z pewnością była to najtrudniejsza decyzja w moim życiu, ale ostatecznie jesteśmy szczęśliwi, że przenieśliśmy się do Barcelony — powiedział kapitan Biało-Czerwonych.

