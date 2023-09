Michał Probierz kompletuje sztab szkoleniowy. W kadrze pojawią się znane nazwiska

Polski Związek Piłki Nożnej w końcu ogłosił następcę zwolnionego przed kilkoma dniami Fernando Santosa. Został nim Michał Probierz, a zdaniem Cezarego Kuleszy jest to wybór najlepszy z możliwych. Nie wszyscy podzielają to zdanie, bo według wielu kibiców, czy też ekspertów faworytem był Marek Papszun.

Michał Probierz kompletuje sztab szkoleniowy. Wiadomo, kto będzie asystentem

Choć oficjalna konferencja PZPN z prezentacją Michała Probierza na nowym stanowisku została zaplanowana na godz. 12:00, do mediów wycieka coraz więcej informacji nt. pracy trenera z reprezentacją Polski. Kuba Seweryn ze sport.pl ustalił, iż kontrakt nowego selekcjonera ma obowiązywać do lipca 2024 roku. „Czyli w teorii do Euro 2024 i awans na ten turniej jest pierwszym i najważniejszym celem nowego selekcjonera” – czytamy.

Ponadto nowy selekcjoner zaczął kompletować sztab szkoleniowy, w którym znajdą się znane nazwiska. Jednym z jego asystentów ma zostać były reprezentant Polski, uczestnik MŚ w 2005 roku Sebastian Mila, który ma uprawnienia UEFA B+A.

Problemy Michała Probierza z trenerem bramkarzy

W kontekście szkolenia reprezentacyjnych bramkarzy pojawiły się informacje, iż w tym nowemu selekcjonerowi może pomagać Jerzy Dudek. Były bramkarz m.in. Liverpoolu czy Realu Madryt jest fachowcem z uprawnieniami, ale inne źródła podają sprzeczne informacje.

Wcześniej wspomniany Kuba Seweryn ze sport.pl poinformował, że Dudek też był w planach, ale na drodze ostatecznie może najprawdopodobniej stanąć konflikt sponsorów bramkarza i kadry. Zgodnie z doniesieniami zamiast Jerzego Dudka trenerem bramkarzy może zostać Tomasz Kuszczak. W tej sprawie mogą się pojawić jeszcze nowe ustalenia, bo zebranie zarządu PZPN wciąż trwa.

