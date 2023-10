Robert Lewandowski jasno o nowym kapitanie reprezentacji. Ważne słowa napastnika

Trener Michał Probierz, debatujący w roli selekcjonera seniorskiej reprezentacji Polski, już na samym początku swojej pracy musi radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego. „Lewy” odniósł kontuzję w wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów, w którym FC Barcelona ograła FC Porto (1:0). Lewandowski doznał urazu skręcenia stawu skokowego.

Robert Lewandowski o Piotrze Zielińskim w roli kapitana kadry

Nieobecny lider Biało-Czerwonych został przepytany przez dziennikarzy WP/SportowychFaktów. Lewandowski zabrał głos m.in. w sprawie nowego, tymczasowego kapitana reprezentacji. Michał Probierz do tej roli wyznaczył Piotra Zielińskiego.

– Przyjąłem ten wybór bardzo dobrze. Piotrek jest na tyle dojrzałym zawodnikiem, nie mówię o umiejętnościach, ale tym, co daje drużynie. Na pewno to jest dla niego wielkie wyróżnienie. Piotrek jest piłkarzem, który wielokrotnie decydował o tym, jak mecze reprezentacji Polski wyglądały. Poprzez swój ruch, podaniami, pomaga wykreować sytuacje. Zatem to dobra decyzja, chociaż dla mnie temat kapitana w Polsce jest za bardzo rozdmuchany. Jedenastu piłkarzy gra na boisku, do tego zawodnicy rezerwowi. To, że jedna czy druga osoba nosi opaskę kapitańską nie sprawi, że reprezentacja zmieni swoje oblicze. Ta rola kapitana jest ważna na boisku, ale też poza. Jedna osoba nie decyduje jednak o wielu rzeczach, na pewno nie o wszystkim – przyznał Lewandowski.

„Lewy” odniósł się również do nowego numeru Zielińskiego. Pomocnik, który na co dzień występuje w SSC Napoli, przywdzieje trykot z „dychą” na plecach. Ten numer przejął od Grzegorza Krychowiaka, który kilkanaście dni temu zakończył reprezentacyjną karierę.

– Zdecydowanie lepiej na plecach „Zielka”. Ja od początku mówiłem: Krycha, ta dziesiątka i ty, to tak… dwa bieguny czasami. Wiadomo, że to tak w zabawnej formie, ale jestem zdecydowanie po stronie Piotrka i niech nosi tę „dychę” z dumą i klatą do przodu – skwitował z uśmiechem napastnik mistrzów Hiszpanii.

Wyspy Owcze – Polska, gdzie i kiedy oglądać mecz?

Biało-Czerwoni czwartkowy (tj. 12.10) pojedynek z Wyspami Owczymi rozpoczną o godzinie 20:45. Polacy na stadionie Tórsvøllur w Tórshavn zadebiutują pod ręką nowego selekcjonera Michała Probierza. Mecz Biało-Czerwonych będzie można na antenach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium. Co do transmisji internetowej, pojedynek Wyspy Owcze – Polska dostępny będzie na stronie internetowej TVP Sport oraz na platformach streamingowych, np. Polsat Box Go.

Za to już w niedzielę na PGE Narodowym Polacy zagrają przeciwko Mołdawii (15.10). Początek pojedynku zaplanowano na godzinę 20:45. W listopadzie polski zespół zakończy eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy starciem w Warszawie z Czechami (17.11). Biało-Czerwoni będą też mieć do zagrania towarzyski, wcześniej zaplanowany mecz z reprezentacją Łotwy (21.11).

