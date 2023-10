Czy Michał Probierz zaskoczy wszystkich? Oto możliwy skład Polski na mecz z Wyspami Owczymi

Polscy piłkarze wracają do walki w rozgrywkach reprezentacyjnych. Po słabym wrześniowym okresie z pracą pożegnał się Fernando Santos. Portugalczyk pracował z kadrą niecałe dziewięć miesięcy, przegrywając mecze z Mołdawią czy Albanią. Michał Probierz startuje z wielkim bagażem oczekiwań.

Michał Probierz może zaskoczyć kibiców reprezentacji Polski

Od nowego selekcjonera oczekuje się natychmiastowej poprawy wyników. Polacy są przedostatni w grupie, co zaskakuje każdego. Grupa, która w teorii nie miała wyrządził wielkiej krzywdy Biało-Czerwonym, potrafiła wykorzystać ich bolączki. Probierz już zaczął swoje rządy od sporych zmian, decydując się na zaskakujące powołania. Tak można nazwać zaproszenie do pierwszej kadry Patryka Pedy z trzecioligowego SPAL czy Bartłomieja Wdowika z Jagiellonii Białystok (powołany awaryjnie w miejsce kontuzjowanego Tymoteusza Puchacza).

Wspomniany Peda może okazać się podwójną niespodzianką. Nie dość, że powołanie zawodnika z trzeciego szczebla rozgrywkowego mogło zadziwić, to patrząc przez pryzmat treningów i znajomości umiejętności piłkarza przez Probierza (obaj ze sobą współpracowali w kadrze do lat 21), 51-latek może go wystawić na Wyspy Owcze już od pierwszych minut. Obok niego w środku pola należy spodziewać się Jakuba Kiwiora lub Sebastiana Walukiewicza. Obaj defensorzy w przeszłości tworzyli blok obrony w młodzieżowych kadrach. Niewykluczone, że Probierz zdecyduje się na ich wspólną grę w meczu z Mołdawią.

W pomocy dyrygentem będzie Piotr Zieliński, tymczasowy kapitan kadry. Będzie mógł liczyć na wsparcie Przemysława Frankowskiego, a także dwóch Szymańskich – Damiana i Sebastiana. Brak Roberta Lewandowskiego zmusza Probierza do postawienia na dwóch – teoretycznie równych rangą – napastników, tj. Arkadiusza Milika i Karola Świderskiego. Z ławki rezerwowych będzie mógł ich wspomóc Adam Buksa.

Przypuszczalny skład reprezentacji Polski na mecz z Wyspami Owczymi

Tradycyjnie w bramce zobaczymy Wojciecha Szczęsnego. Trudno przypuszczać, by Probierz miał w tym względzie coś zmieniać.

Przypuszczalny wyjściowy skład reprezentacji Polski na mecz z Wyspami Owczymi:

Wojciech Szczęsny — Paweł Wszołek, Patryk Peda, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski — Matty Cash, Damian Szymański, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański — Arkadiusz Milik, Karol Świderski

Aktualizacja: Z informacji podanych przez UEFA wynika, że w składzie meczowym na starcie z Wyspami Owczymi nie znaleźli się Bartłomiej Wdowik oraz Bartosz Bereszyński.

