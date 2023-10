NA ŻYWO: Polska – Mołdawia w el. EURO 2024. Piłkarze Probierza żądni rewanżu

Michał Probierz może być póki co zadowolony. Debiut w roli selekcjonera polskiej kadry seniorów zakończył się zwycięstwem 2:0 w wyjazdowym starciu na Wyspach Owczych. Bramki dla Biało-Czerwonych zdobyli Sebastian Szymański oraz Adam Buksa. Po wyjazdowym meczu przychodzi czas na pierwsze domowe starcie 51-latka. Do Warszawy przyjechali Mołdawianie, którzy bardzo dobrze pamiętają ostatni bezpośredni mecz.

Polska dostanie okazję do rewanżu na Mołdawii

Starcie w Kiszyniowie było jedną z największych kompromitacji piłkarskiej reprezentacji Polski w historii. Zespół, który plasował się w drugiej połowie drugiej setki rankingu FIFA wygrał z kadrą Fernando Santosa 3:2, choć do przerwy przegrywał 0:2. Mołdawianie na długo zapamiętali ten wieczór. Polacy również, lecz ze zdecydowanie innych powodów.

Z obecnej kadry bije mocny przekaz, że kadra Probierza to nowy rozdział reprezentacji Polski. Selekcjoner pokazał kibicom, że szuka zmian między innymi poprzez powołania do kadry. Nie wahał się sięgnąć po Patryka Pedę, który na co dzień przywdziewa barwy włoskiego trzecioligowca, SPAL. Co więcej, wystawił go od pierwszej minuty w meczu z Farerami. Urodzony w 2002 roku piłkarz sprostał wyzwaniu, co sprawia, że może dostawać szanse gry w kolejnych starciach.

Starcie z Mołdawią będzie kolejną szansą na pokazanie jak wygląda gra reprezentacji Polski bez Roberta Lewandowskiego. Kontuzjowany napastnik FC Barcelony nie uczestniczy w zgrupowaniu. Rolę kapitana na czas październikowych spotkań przejął Piotr Zieliński, a w ataku podczas starcia z Farerami kibice oglądali Arkadiusza Milika oraz Adama Buksę.

Polska gra o awans na EURO 2024

Mołdawia ma do rozegrania o jeden mecz więcej niż Polacy, dla których niedzielne spotkanie będzie przedostatnim w eliminacjach EURO 2024. Sześć punktów (z Mołdawią i Czechami) da Biało-Czerwonym pewny, bezpośredni awans na przyszłoroczny turniej Starego Kontynentu.

