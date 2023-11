Postawa Kamila Grosickiego zaskoczyła kibiców. Chodzi o aferę alkoholową w kadrze

Reprezentacja Polski do lat 17 uchodzi a jedną z najlepszych młodzieżowych kadr. Zawodnicy Marcina Włodarskiego pokazali się z dobrej strony na mistrzostwach Europy, uzyskując kwalifikację na mistrzostwa świata. Nieoczekiwanie tuż przed początkiem imprezy w Indonezji doszło do wybuchu afery alkoholowej. Czterech piłkarzy opuściło bez zgody hotel, a później zostali przyłapani na spożywaniu alkoholu.

Kamil Grosicki zadziwił gestem po aferze alkoholowej

Za swoje zachowanie zawodników mocno ukarano. Zostali wyrzuceni z kadry, a ich macierzyste kluby dodatkowo wlepiły dodatkowe sankcje. Na piłkarzy wylała się olbrzymia krytyka między innymi dlatego, że Włodarski nie mógł już powołać nikogo innego w ich miejsce.

O sprawie mówi wiele osób ze świata polskiej piłki, w tym reprezentanci dorosłej kadry. W rozmowie z kanałem „Meczyki” do sytuacji i kary odniósł się Kamil Grosicki. Skrzydłowy reprezentacji Michała Probierza zdradził, że skontaktował się z ojcem jednego z graczy, aby dać mu wsparcie i powiedzieć, że jego syn również potrzebuje opieki.

- Jeden z chłopaków to syn mojego kolegi, z którym grałem kiedyś w Pogoni. Napisałem do niego wiadomość, że chłopak potrzebuje wsparcia. Kariera jest przed nim. Ci chłopcy muszą wyciągnąć z tego lekcję na całe życie – powiedział Grosicki. – Nie można skreślać tych chłopaków na początku ich kariery. Trzeba w nich wierzyć, dać im wsparcie, bo tego potrzebują. Muszą wiedzieć, że kibice kochają urwisów, ale urwisów, którzy na boisku pokazują jakość. Są w młodym wieku, buzują emocje. Nie znam ich osobiście, ale trzymam za nich kciuki, bo skoro byli w tej reprezentacji, to znaczy, że mają talent – dodał „TurboGrosik”.

Reprezentacja Polski U-17 gra na mistrzostwach świata

Reprezentacja Polski U-17 przegrała dwa mecze fazy grupowej mistrzostw świata. Do rozegrania pozostało im spotkanie przeciwko Argentynie (17 listopada o godzinie 10:00 czasu polskiego).

