Polska piłka ma poważny problem? Michał Probierz o skandalu w kadrze U-17

Michał Probierz wziął udział w konferencji prasowej, poprzedzającej mecz reprezentacji Polski z Czechami. Selekcjoner Biało-Czerwonych zwrócił uwagę, że młodzież polskiej kadry ma z kogo czerpać przykład, jednak brakuje im motywacji do tego, by dążyli do bycia najlepszymi na świecie. Pochwalił także Roberta Lewandowskiego za to, jak przykłada się do ich rozwoju.

Michał Probierz docenił wkład Roberta Lewandowskiego w rozwój polskiej kadry

Robert Lewandowski wrócił do trenowania z reprezentacją Polski po dłuższej przerwie. Michał Probierz dostrzegł, jak wielu młodych zawodników czerpie z niego przykład i chce nawiązywać z nim współpracę. Docenił również, że młodzież chce słuchać kapitana kadry i wyciągać z tego wnioski. Pytany o różnice, jakie zaszły w grze napastnika FC Barcelony, odpowiedział:

– Różnic nie ma jakościowo, jest dobrze, bo to jeden z najlepszych napastników na świecie i widać, jak młodzi zawodnicy mogą od niego chłonąć wiedzę, bo to jest istotne. Pozytywne również jest to, że wielu zawodników go słucha i z nim rozmawia, co trzeba poprawić. Dlatego uważam, że atmosfera jest dobra i wszyscy ci zawodnicy dobrze trenują. To tym bardziej jest dla mnie motywujące, żeby jeszcze bardziej ich zachęcić do tego, żeby byli otwarci i nie brakowało im pewności siebie – powiedział szkoleniowiec.

Michał Probierz dostrzegł problem w polskiej piłce nożnej

Zdaniem selekcjonera reprezentacji Polski młodym zawodnikom zdecydowanie brakuje motywacji do tego, by walczyli o bycie najlepszymi na świecie. Przywołał tutaj przykład Dawida Drachala z Rakowa Częstochowa, który jakiś czas temu wspomniał, że jego celem jest bycie na samym szczycie.

– To generalnie jest problem naszej piłki, że my nie motywujemy tych chłopaków, by byli bardziej pewni siebie i podejmowali ryzyko, a przy tym próbowali być najlepsi na świecie. Kiedyś Dawid Drachal powiedział, że chciałby być najlepszy na świecie i w większości środowisk został wyśmiany. Wszyscy chcieliby być najlepsi, dlatego życzę tym młodym chłopakom, by byli odważni i nie bali się mówić o swoich marzeniach. Drachalowi życzę tego samego, bo ciężką pracą może do tego dojść – dodał trener.

Michał Probierz poparł PZPN ws. zawodników kadry U-17

Kilka dni temu kraj obiegła informacja, że czterech zawodników kadry U-17 zostało odsuniętych od gry na mistrzostwach świata przez imprezowanie i picie alkoholu. Szkoleniowiec wyciągnął wnioski i poparł decyzję PZPN-u.

– Patrząc na kadrę U-17 trzeba docenić to, co zrobili i nie oceniać ich negatywnie za to, że przegrali z Senegalem 1:4, bo jak się popatrzy na to, jak fizycznie to wyglądało, to różnica była duża. W tym roczniku są one bardzo duże, dlatego ci chłopcy są na dobrej drodze. Jak życzyłem im przed wyjazdem powodzenia, tak teraz mam nadzieję, że ci młodzi chłopcy wyciągną z tego wnioski, ale uważam, że decyzja PZPN i całego sztabu ws. tych młodych zawodników – powiedział Michał Probierz.

