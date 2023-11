Michał Probierz w końcu zabrał głos ws. Patryka Pedy. Rozwiał wszelkie wątpliwości

We wtorek odbędzie się drugi mecz reprezentacji Polski podczas listopadowego zgrupowania. Po remisie 1:1 z Czechami przyjdzie nam się zmierzyć w sparingu z Łotwą. Niestety podopieczni Michała Probierza nie będą w najlepszych nastrojach, bo ten wynik z naszymi południowymi sąsiadami oznacza, że nie mamy już szans na bezpośredni awans na Euro 2024, ale będziemy musieli walczyć o niego w barażach.

Jakub Kiwior o stanie zdrowia Karola Świderskiego

Przed tym meczem Biało-Czerwoni mają problemy kadrowe. Przypomnijmy, na mecz z Czechami nie wyszedł Piotr Zieliński, który miał anginę. Ponadto w przerwie meczu zmieniony został Karol Świderski, który zemdlał i trafił do szpitala, a w drugiej połowie z urazem zszedł Paweł Bochniewicz – jak się okazało – ból był spowodowany rwą kulszową. W związku z urazami pomocnik i napastnik zostali odesłani do klubów, a napastnik pozostaje do dyspozycji selekcjonera. Ponadto kadrę opuścili Patryk Peda i Mateusz Łęgowski, którzy dołączyli do młodzieżówki na mecz z Niemcami

W poniedziałek 20 listopada odbyła się konferencja prasowa z udziałem Michała Probierza i Jakuba Kiwiora. Problemy kadrowe – to był jeden z pierwszych wątków, jaki został poruszony sali. Najpierw środkowy obrońca został zapytany o stan zdrowia Karola Świderskiego. – Wrócił do hotelu i od razu z nami się podzielił informacją, że czuje się dobrze. Po meczu pisaliśmy, interesowaliśmy się tym, co u niego. Fajnie, że wrócił i został – powiedział Jakub Kiwior.

Michał Probierz rozwiał wątpliwości ws. Patryka Pedy

W trakcie tego spotkania zszedł Patryk Peda, który zmienił wcześniej kontuzjowanego Patryka Bochniewicza. Początkowo mogło się wydawać, że młody defensor również doznał urazu, ale Michał Probierz rozwiał wszelkie wątpliwości. – Takie momenty zawsze są trudne dla zawodnika. Kiedy wchodził, byliśmy w takiej fazie meczu, gdzie potrzebowaliśmy zawodnika, który utrzyma wzrost z tyłu. Jak było widać mieliśmy problemy, jeżeli chodzi o fizyczność i trudno było nam to wyeliminować – powiedział.

– Chcieliśmy też dalej utrzymać strukturę gry. Dopiero 15 min przed końcem zawołałem Patryka i z nim rozmawiałem, że jeżeli przejdziemy na 4 napastników, to go zdejmę, bo ma najmniejsze doświadczenie, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry. To było tym spowodowane – dodał.

Selekcjoner się wygadał i zdradził, kto zagra

Potem selekcjoner reprezentacji Polski odniósł się do tego, dlaczego Patryk Peda pojechał na mecz reprezentacji młodzieżowej. – Ten mecz z Niemcami będzie dla niego większym wyzwaniem. Tu mi zależy na tym, by wprowadzić Wieteskę, żeby grał od początku. Nie chcieliśmy komplikować sytuacji. Chcieliśmy, żeby grał. Patryk przyjął to bardzo dobrze. Zna mnie i wie, że jego kariera jest na początku i trzeba mu pomagać – zakończył.

Potem selekcjoner podał skład na mecz z Łotwą. Jeśli nic się nie wydarzy, to w bramce wystąpią Skorupski i Bułka po połówce. W obronie od początku wystąpią Frankowski, Kiwior, Wieteska, Bednarek i Zalewski. W pomocy zagrają, Damian Szymański, Sebastian Szymański i Jakub Piotrowski. W linii ataku zobaczymy Roberta Lewandowskiego i Adama Buksę.

Mecz towarzyski między Polską a Łotwą zostanie rozegrany we wtorek 21 listopada. To spotkanie rozpocznie się o godz. 20:45. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna w TV na antenie Polsatu Sport Premium 1 i w TVP oraz online w internecie w serwisie streamingowym Polsat Box Go i na stronie internetowej sport.tvp.pl.

