PZPN miał wywołać alkoholowy skandal w Katarze. Jest odpowiedz na zarzuty

Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl poinformował, że na mundial w Katarze, gdzie sprzedaż alkoholu jest zakazana, PZPN miał ominąć przepisy i wwieźć do kraju „morze darmowej wódki” i kabanosy. Z artykułu dowiadujemy się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało się do pomocy federacji w transporcie alkoholu, tłumacząc to m.in. promocją kraju. – Co ważniejsze w Sultan Beach Resort nie sprzedaje się i nie można spożywać alkoholu we wspólnych przestrzeniach. PZPN wiedział o tym na kilka miesięcy przed przylotem do Kataru. Ale ten zakaz nie przeszkadzał w konsumpcji – powiedział dziennikarzom jeden z uczestników wyjazdu.

PZPN reaguje na zarzuty

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk, polski „skarb” miał być trzymany w jednym z pokoi, do którego klucz posiadało kierownictwo Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na ten artykuł zareagował związek, który przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.

„Współpraca Polskiego Związku Piłki Nożnej z ambasadą RP w Katarze była uregulowana umową partnerską podpisaną przez przedstawicieli obu instytucji. Przedmiotem umowy była współpraca PZPN i Ambasady przy współorganizacji przedsięwzięć w ramach projektu pn. »Promocja polskiej żywności Poland Tastes Good – w czasie trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2022«” – czytamy.

PZPN: Celem projektu miało być umacnianie pozytywnego wizerunku Polski

Polski Związek Piłki Nożnej informuje także, iż celem projektu miało być „umacnianie pozytywnego wizerunku Polski, promocja polskiej gospodarki i rozwój polskiego eksportu produktów sektora rolno-spożywczego oraz poprawa rozpoznawalności polskich produktów w państwie Katar”.

„Na podstawie umowy PZPN był zobowiązany do zapewnienia udziału swoich przedstawicieli w wydarzeniach w ramach projektu, promowania wydarzenia na kontach w mediach społecznościowych i w bieżących kontaktach, nieodpłatnego przekazania i dostawy Ambasadzie RP wyrobów polskich producentów sektora spożywczego, które zgłosiły chęć udziału w projekcie” – tłumaczy federacja.

W związku z tym polskie produkty były dystrybuowane w czasie organizacji recepcji dla kręgów administracji, biznesu, sektora sportu i turystyki, działania Fan Zone w Ambasadzie (codziennie w czasie fazy grupowej), organizacji Dnia Niepodległości oraz organizacji spotkań i rozmów promujących współpracę z Polską. „Dodatkowo część była wykorzystana jako upominki dla VIP w trakcie i po zakończeniu mistrzostw świata oraz upominki dla gości zaproszonych przez PZPN i ambasadę na mistrzostwa świata” – napisano w komunikacie.

