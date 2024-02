Zaskoczenie ws. spotkania Probierza i Argentynczyka. Trener zmienił plany

Wielkimi krokami zbliżają się marcowe baraże, które wyłonią ostatnich uczestników Euro 2024 w Niemczech. Reprezentacja Polski zmierzy się z Estonią i – jeśli wygra – w finale zagra z triumfatorem starcia Walia – Finlandia. Michał Probierz informował niedawno, że nie planuje drastycznych zmian w kadrze, choć może się pojawić sensacyjne nazwisko.

Michał Probierz miał się spotkać z Santiago Hezze

Pod koniec 2023 roku głośno było również o Santiago Hezze – pomocniku Olympiakosu Pireus, który otrzymał polski paszport. Przypomnijmy, babcia tego zawodnika pochodzi z Polski. Ten ruch zapewne był związany z tym, że w lidze greckiej obowiązują limity dla graczy spoza Unii Europejskiej i polskie obywatelstwo pozwala klubowi ściągnąć dodatkowego zawodnika zza granicy.

Jednak obywatelstwo dla Santiago Hezze nie umknęło uwadze Polskiego Związku Piłki Nożnej i samego Michała Probierza, który odbył rozmowę telefoniczną z zawodnikiem Olympiakosu Pireus. Selekcjoner zdradził również, że pozostaje z nim w kontakcie i planuje się spotkać z nim twarzą w twarz.

Media: Selekcjoner zmienił plany

Jak ustalili dziennikarze WP SportowychFaktów do spotkania miało dojść na początku lutego, ale te pierwotne plany się zmieniły. "Dowiedzieliśmy się, że selekcjoner dalej zamierza odwiedzić Hezze w Grecji, ale zrobi to przy okazji innych podróży. Dla Probierza nie jest to obecnie sprawa priorytetowa" – czytamy.

W skrócie oznacza to, że Santiago Hezze nie otrzyma powołania na mecze barażowe, ale – jak donosi serwis – niewykluczone, że pomocnik Olympiakosu dostanie szansę debiutu w biało-czerwonych barwach w innym terminie.

Santiago Hezze w przeszłości zadebiutował w argentyńskiej młodzieżówce, ale nigdy nie doczekał się powołania od dorosłej reprezentacji. Aktualnie jest podstawowym zawodnikiem Olympiakosu, dla którego zagrał w 29 spotkaniach i zanotował jedną asystę.

