Świetna forma reprezentanta Polski. Kibice są oczarowani jego postawą

Jakub Piotrowski notuje doskonały sezon. I nie chodzi tylko o występy w Łudogorcu Razgrad, ale również o przebicie się do reprezentacji Polski. Środkowy pomocnik regularnie otrzymuje szanse od Michała Probierza i je wykorzystuje. W Łudogorcu Razgrad jest natomiast jednym z najlepszych piłkarzy. W poniedziałek potwierdził swoją klasę.

Stempel do mistrzostwa Łudogorca Razgrad

Już wcześnie klub, w którym występuje na co dzień Piotrowski, zapewnił sobie mistrzostwo Bułgarii. Łudogorec panuje na tronie od sezonu 2011/12, czyli wywalczył już trzynasty tytuł z rzędu. Ich seria może imponować i co ważne, piłkarze nie zamierzali zwalniać tempa.

W poniedziałek pokonali 2:0 Ardę Kyrdżali. To było spotkanie w ramach 29. kolejki. Drugą bramkę dla mistrzów Bułgarii zdobył właśnie Jakub Piotrowski. W tym sezonie Polak stał się ulubieńcem kibiców swojego klubu i znów dał im dużo radości.

twitter

Świetne statystyki Piotrowskiego

Tak się złożyło, że środkowy pomocnik ma już na swoim koncie 11 bramek ligowych. To wielki wyczyn. Statystyk piłkarski Cezary Kawecki na platformie X opublikował zestawienie, na którym widać, że Piotrowski ma więcej ligowych goli od kilku znanych napastników w mocniejszych rozgrywkach. To m.in. Richarlison, Rodrygo, czy też Joao Felix.

Łącznie w sezonie 2023/24 Piotrowski zagrał w 44 meczach, zdobywając 17 bramek i zaliczając 5 asyst. To dla niego najlepsza kampania w karierze, a przecież przed nami jeszcze Euro 2024. Tam nie jest wykluczone, że 26-latek będzie grał pierwsze skrzypce w reprezentacji Polski. Jeśli nie wydarzy się żaden kataklizm, to ma spore szanse na to, by utrzymać miejsce w podstawowym składzie. Znając Michała Probierza, to konsekwentnie będzie stawiał na swojego żołnierza.

Czytaj też:

Polska szybko doczeka się następcy Roberta Lewandowskiego? Były selekcjoner wydał werdyktCzytaj też:

W Barcelonie już nie tylko Robert Lewandowski? Polska może mieć tam kolejną gwiazdę!