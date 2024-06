Gol Rogera, który pamięta każdy kibic. Naturalizowany Polak został później taksówkarzem!

Po raz pierwszy reprezentacja Polski wystąpiła na mistrzostwach Europy w 2008 roku. Biało-czerwoni w eliminacjach potrafili pokonać m.in. Portugalię, która na mundialu 2006 zajęła czwartą lokatę. Selekcjonerem kadry był natomiast Leo Beenhakker. Niedługo przed Euro 2008 zdecydował się na nietypowy pomysł, który zyskał aprobatę wśród kibiców.

Roger Guerreiro na ratunek Polsce

Beenhakker podczas swojej kadencji wprowadził do kadry Rogera Guerreiro. To Brazylijczyk, urodzony w Sao Paulo, który był dobrze znany polskim fanom z powodu występów w Legii Warszawa. Przez kilka miesięcy Polski Związek Piłki Nożnej prowadził rozmowy z kancelarią prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na temat przyznania piłkarzowi polskiego obywatelstwa. To miało miejsce dokładnie 17 kwietnia. Miesiąc później już Guerreiro otrzymał powołanie na Euro.

Był to strzał w dziesiątkę, bo to właśnie ten pomocnik strzelił dla Polski jedynego gola na mistrzostwach Europy 2008. W spotkaniu z Austrią dał nam prowadzenie w 30. minucie. Później okazało się, że bramka nie powinna zostać uznana, bo był na pozycji spalonej.

– Z naszej perspektywy nie było widać spalonego. Dopiero później w telewizji okazało się, że rzeczywiście bramka nie została zdobyta prawidłowo – mówił w rozmowie z TVP Sport Michał Listkiewicz, ówczesny prezes PZPN.

Na Brazylijczyku z polskim paszportem po meczu się jednak nie skupiano, a na tym, że arbiter Howard Webb odgwizdał w końcówce rzut karny dla Austriaków. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry na bramkę zamienił go Ivica Vastić i Polska wywiozła z Wiednia zaledwie remis. To podłamało biało-czerwonych, którzy w ostatnim spotkaniu grupowym przegrali z Chorwacją 0:1.

Jeśli ktoś miał wracać do kraju z podniesioną głową, to raczej tylko wspomniany powyżej Guerreiro. To on został pierwszym w historii reprezentacji Polski strzelcem gola na mistrzostwach Europy.

Bramka z Austrią to dla Brazylijczyka z polskim paszportem najsłynniejszy moment w historii jego gry w naszej kadrze. Ostatecznie jego licznik występów z orłem na piersi zatrzymał się na liczbie 26. W tym czasie strzelił cztery gole.

Czym obecnie zajmuje się Roger Guerreiro?

W 2017 roku media obiegła sensacyjna wiadomość. Roger Guerreiro postanowił zmienić profesję i został kierowcą ubera. Chciał kontynuować karierę piłkarską w Brazylii, lecz zawiódł się na tamtejszych działaczach. Komentował swoją sensacyjną decyzją na łamach portalu Legia.Net.

– Nie mam aktualnie klubu. W ostatnich latach miałem kontrakty z trzecio- lub czwartorzędnymi klubami. Mam już cztery lub pięć spraw sądowych przeciwko nim. Jestem już zniesmaczony brazylijskim futbolem. Prezesi płacą tylko za pierwszy miesiąc, a później trzeba grać za darmo. Nie jestem już zainteresowany grą tutaj – powiedział.

W ostatnim czasie Guerreiro ma inne zajęcia, które są ponownie związane z piłką nożną. Jak wyznał pod koniec ubiegłego roku w rozmowie z portalem WP SportoweFakty, jest trenerem w prywatnej szkółce piłkarskiej oraz komentatorem w radiu mieszczącym się w Sao Paulo. Po pewnym czasie wrócił zatem do sportu, choć w nieco innym wymiarze.

W piątek zapewne 42-latek będzie trzymał kciuki za reprezentację Polski, by ta tym razem pokonała Austrię na Euro. Początek tego meczu o godzinie 18:00.

