Rośnie zainteresowanie reprezentantem Polski. Trzy kraje chcą strzelca gola z Holandią

Ostatni czas układa się fenomenalnie dla Adama Buksy, który nie tak dawno stracił miejsce w reprezentacji Polski. W 2022 roku napastnik trafił z MLS do RC Lens, ale jego rozwój zatrzymała kontuzja, przez którą stracił lwią część sezonu.

Długa Droga Adama Buksy na Euro 2024

W związku z tym napastnik trafił do Antalyasporu, gdzie odbudował się po groźnym urazie. W 33 meczach tureckiej Super Lig zdobył 16 goli i zanotował dwie asysty. Taki dorobek w ligowym średniaku sprawił, że wrócił do reprezentacji Polski, z którą pojechał na Euro 2024.

Już w pierwszym meczu Euro Adam Buksa musiał wejść w buty Roberta Lewandowskiego, który z powodu urazu nie mógł pomóc swoim kolegom na boisko. 27-latek spisał się kapitalnie, bo strzelił bramkę na 1:0, a w trakcie całego spotkania musiał toczyć trudne pojedynki z defensorami reprezentacji Holandii, na czele z Virgilem van Dijkiem, który w swoim prime był uważany za najlepszego obrońcę na świecie.

Kluby z trzech krajów interesują się Polakiem

Dobra forma ligowa i na Euro nie umknęła władzom europejskich klubów. Przypomnijmy, że wypożyczenie Adama Buksy w Antalyasporze dobiegło końca i choć klub miał opcję wykupu, nie było go stać na wydanie kilku milionów. W związku z tym Polak wraca do Lens, ale nie wiadomo, czy długo zagrzeje tam miejsce.

Jak ustalili dziennikarze WP SportowychFaktów napastnik miał otrzymać konkretną ofertę z duńskiego FC Midtjylland, czyli aktualnego mistrza Danii. Do tego transferu Buksę miałby przekonać fakt, iż drużyna ma zamiar powalczyć o awans do Ligi Mistrzów.

To nie jest jedyny kierunek, który wchodzi w grę w przypadku Adama Buksy. Dziennikarze informują, że usługami 27-latka zainteresowane są trzy kluby LaLiga ze środka tabeli. Ponadto napastnika mają obserwować kluby Bundesligi. Co ciekawe, nowym trenerem Borussii Dortmund został Nuri Sahin, który miał wpływ na transfer Polaka do Turcji. Kto wie, być może nasz zawodnik widnieje w planach tureckiego szkoleniowca.

Kiedy Polska gra na Euro?

Zanim jednak karuzela transferowa rozkręci się na dobre, Adama Buksę i reprezentację Polski czeka ważny mecz z Austrią na Euro 2024. Zwycięzca tego spotkania wciąż będzie się liczyć w grze o awans do kolejnej fazy turnieju. To spotkanie zaplanowano na piątek 21 czerwca o godz. 18:00. Transmisję można oglądać w TVP 1, TVP Sport i na stronie sport.tvp.pl.

