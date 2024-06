Michał Probierz przygotował dla kibiców reprezentacji sporą gratkę. Będzie spotkanie!

Spoglądając na wcale nie tak dawną historię, wydarzenia poturniejowe również miały swój wyraz i znaczenie. Tak było w przypadku mundialu w Katarze (2022), gdzie Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej (1/8 finału), ale dużo więcej niż o wyniku sportowym, mówiło się np. o aferze premiowej.

Michał Probierz podjął ważną decyzję dla polskich kibiców

Zgrzyt z kadrą prowadzoną przez Czesława Michniewicza był tak duży, że powrót do kraju kadrowiczów odbył się pod osłoną tajemnicy, każdy w swoją stronę, bez większej szansy na spotkanie z kibicami reprezentacji Polski. Jak informują dziennikarze Sport.pl, w przypadku zespołu prowadzonego przez Michała Probierza, nie ma na takie pozwolenie zgody przez selekcjonera Biało-Czerwonych.

Polski zespół po meczu z Francją wsiądą razem do autokaru i ruszą w stronę Kolonii, skąd we wtorek wieczorem wylecą w stronę ojczyzny. Na lotnisku Chopina pojawi się reprezentacja w pełnym składzie, choć w nocy, to jednak po to, żeby kibice mieli okazję spotkać się z piłkarzami. Właśnie tak, symbolicznie, zespół Probierza ma podziękować za wsparcie, na które drużyna narodowa mogła liczyć od początku do końca występu na niemieckich boiskach ze strony mających nadzieję fanów reprezentacji.

Trzeba przyznać, że to miły, potrzebny gest, zwłaszcza w obliczu odbudowującego się wizerunku drużyny narodowej, po miesiącach smuty m.in. za kadencji Fernando Santosa. Chciałoby się napisać, że po prostu powraca normalność.

Euro 2024: Reprezentacja Polski po raz piąty z rzędu na ME

Drużyna prowadzona przez trenera Probierza trafiła do mocno wymagającej grupy podczas niemieckiego turnieju. Oprócz Austrii (1:2 w piątek, w ramach II kolejki gier w grupie D), drużyna narodowa rywalizuje z Holendrami (porażka 1:2 na inaugurację) oraz wicemistrzami świata, Francuzami.

Biało-Czerwoni po raz piąty z rzędu grają na mistrzostwach Europy. Co ciekawe, w dziejach piłkarskiej reprezentacji odkąd Polacy zakwalifikowali się na turniej rangi Euro, tak… nieprzerwanie meldują się w turniejach. Zaczęło się w 2008 roku, następnie 2012 (gospodarz razem z Ukrainą), 2016 (ćwierćfinał we francuskich zmaganiach) oraz ostatnia okazja, 2020 – choć rozegrana w 2021 roku – ze względu na pandemię COVID-19.

Ostatni mecz grupowy Polacy zagrają z Francuzami już 25 czerwca, czyli w najbliższy wtorek. Na stadionie w Dortmundzie pojedynek rozpocznie się o godzinie 18:00.

