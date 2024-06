Michał Probierz znów zaskoczy? Przewidywany skład na Francję

Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor – tak w skrócie można podsumować występy Polaków na Euro 2024. We wtorek 25 czerwca biało-czerwoni podejmą Francję, która walczy o pierwsze miejsce w naszej grupie.

Euro 2024. Pewniaki na mecz z Francją

My już o nic nie walczymy, ale na pewno nie chcemy zakończyć tych mistrzostw Europy bez dorobku punktowego. Będzie to trudne, ale nie jest niewykonalne. Jakim składem wyjdziemy na ten mecz? Michał Probierz zapowiadał, że wyjdziemy najmocniejszym składem. – Chodzi o zespół, który będzie już przygotowywał się do Ligi Narodów – zaczął.

Michał Probierz zapowiedział na konferencji prasowej, że na pewno zobaczymy innego bramkarza. Wiele osób zinterpretowało ten fakt w ten sposób, że skoro Wojciech Szczęsny mówi od jakiegoś czasu o zakończeniu reprezentacyjnej kariery, selekcjoner postanowi dać szansę jego zmiennikom. Jednak i trener i Robert Lewandowski informowali, iż ich zdaniem golkiper Juventusu nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i namawiają go na pozostanie w kadrze.

Przewidywany skład Polski na Francję

Mimo to na pewno zobaczymy kogoś z duetu Łukasz Skorupski – Marcin Bułka. Obaj mają za sobą kapitalny sezon, ale bliżej wyjściowej "jedenastki" wydaje się golkiper Bolonii, który według hierarchii Michała Probierza, ma być "dwójką".

Jeśli chodzi o stoperów, pewniakami wydają się Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Nie wiadomo, co z trzecim defensorem. Paweł Dawidowicz nie zagrał najlepiej z Austrią, ale jest młodszy od Bartosza Salamona. Możliwe, że Michał Probierz będzie chciał, by kapitan Hellasu Verona zrehabilitował się po nieudanym spotkaniu.

Jeśli chodzi o wahadłowych, tu nie powinno być żadnych zmian. Przy absencji Matty'ego Casha pewniakami są Nicola Zalewski i Przemysław Frankowski, którzy rozegrali pełne 180 minut w obu spotkaniach na Euro 2024.

W środku pewien miejsca w składzie może być tylko Piotr Zieliński. Taras Romanczuk, który zagrał solidne spotkanie przeciwko Holandii, jest kontuzjowany, więc raczej Michał Probierz nie będzie ryzykował pogłębienia się urazu. Z kolei Jakub Piotrowski i Bartosz Slisz również nie zaprezentowali się najlepiej przeciwko Austrii.

W obu spotkaniach na Euro 2024 z ławki wchodził Jakub Moder i to na niego powinien postawić Michał Probierz. Do tej dwójki potrzebny będzie ktoś bardziej defensywny. Być może w końcu szansę dostanie Damian Szymański, który miał dobre wejście do reprezentacji. Jednak wydaje się, że w "jedenastce" pojawi się Bartosz Slisz.

Kto będzie partnerem Roberta Lewandowskiego w ataku?

W ataku na pewno zobaczymy Roberta Lewandowskiego, który sam o tym poinformował na ostatniej konferencji prasowej. Kto będzie jego partnerem? Wcześniej bardzo dobrze uzupełniał się z Karolem Świderskim, jednak Michał Probierz może chcieć ustawić obok naszego kapitana Kacpra Urbańskiego, który po meczu z Holandią był chwalony.

Łukasz Skorupski – Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz (Bartosz Salamon), Jakub Kiwior – Przemysław Frankowski, Jakub Moder, Piotr Zieliński, Bartosz Slisz (Damian Szymański), Nicola Zalewski – Robert Lewandowski, Kacper Urbański.

