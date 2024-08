Wielka gwiazda powołana na mecz z reprezentacją Polski. Sensacyjny obrót sprawy!

Wrześniowe starcia w Lidze Narodów będą pierwszymi, które rozegra reprezentacja Polski po udziale w Euro 2024. Przypomnijmy, że zespół prowadzony przez trenera Michała Probierza nie zdołał awansować do fazy grupowej turnieju. Polacy przegrali z Holandią (1:2) i Austrią (1:3). Na pocieszenie Polska w ostatnim meczu grupowym zdołała wyrwać punkt (1:1) wicemistrzom świata, Francuzom.

Luka Modrić wśród powołanych na mecz z Polską

Trener Probierz konsekwentnie przebudowuje skład reprezentacji. Liga Narodów będzie kolejnym z etapów, gdzie będzie można zapewne zobaczyć inne oblicze drużyny narodowej. Również w oparciu o kilku bardziej doświadczonych graczy, takich jak – można podejrzewać – kapitan Robert Lewandowski czy pomocnik Piotr Zieliński.

W rozgrywkach grupowych Polacy zmierzą się m.in. z Chorwacją. Chorwacji podczas ME 2024 również nie zdołali awansować do dalszych gier, po fazie grupowej. Jednym z tych, którzy – wydawało się – zakończą grę w narodowych barwach, będzie Luka Modrić. Wirtuoz drugiej linii, piłkarz na co dzień grający w Realu Madryt. Jak się jednak okazało, Modrić znalazł się wśród powołanych na mecze Ligi Narodów, co jednoznacznie wskazuje, że może zagrać we wrześniu m.in. przeciwko Polsce.

– Liga Narodów będzie dla nas dobrą platformą do stworzenia drużyny, która w przyszłym roku rozpocznie eliminacje do mistrzostw świata 2026. W porównaniu z tegorocznym Euro jesteśmy bez dwóch doświadczonych graczy, Domagoja Vidy i Marcelo Brozovicia, ale dlatego tym bardziej wszyscy cieszymy się, że kapitan jest nadal z nami. Luka to nasza wielka siła na boisku i poza nim – cytuje słowa trenera Chorwatów Zlatko Dalicia TVP Sport.

Liga Narodów: Kiedy reprezentacja Polski zagra swoje mecze?

Reprezentacja Polski rozegra we wrześniu dwa Ligi Narodów. Polacy rozpoczną od dwóch wyjazdów. Na początek Szkocja – Polska w Glasgow (g. 20:45), mecz odbędzie się w czwartek, 5 września. Trzy dni później zespół prowadzony przez trenera Probierza zmierzy się z Chorwatami. Mecz Chorwacja – Polska (20:45) odbędzie się w Osijeku, w niedzielę 8 września.

Do końca 2024 roku Polacy zagrają jeszcze cztery spotkania. U siebie, na PGE Narodowym w Warszawie w październiku odbędą się mecze: Polska – Portugalia (12.10, sobota, 20:45) oraz Polska – Chorwacja (15.10, wtorek, 20:45). W listopadzie Polacy zagrają na wyjeździe z Portugalią (15.11, 20:45), a grupowe rozgrywki zamkną meczem na swoim terenie ze Szkocją (18.11, 20:45). Mowa o grupie A1.

