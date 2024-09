To powołanie do kadry wywołało kontrowersje. „Brakuje mi gry w meczach”

Jakub Moder był obecny na Euro 2024, ale już tam grał z kontuzją. Następnie zabrakło go w sparingach Brighton i w pierwszych pojedynkach Premier League. W klubie najpierw długo czekali na jego powrót do gry po zerwaniu więzadła krzyżowego w kolanie. Gdy przed mistrzostwami Europy wreszcie pojawił się w składzie Mew, to teraz znów nie może cieszyć kibiców swoją grą. Niektórzy fani reprezentacji Polski oraz eksperci dziwili się natomiast, że Moder otrzymał powołanie na wrześniowe zgrupowanie. Jeszcze jakiś czas temu selekcjoner Michał Probierz zapowiadał, że gra zawodników w klubach jest bardzo ważna przy powołaniach do kadry.

Moder mówi o swojej sytuacji

Na wtorkowej konferencji prasowej Moder został zapytany o swoją obecną sytuację w klubie. Niektórzy przewidywali, że być może powinien odbudować swoją dyspozycję w innym klubie. Nowy szkoleniowiec Fabian Hurzeler nie chciał jednak o tym słyszeć.

– Sytuacja jest taka jak przed Euro. Jestem zawodnikiem Brighton i trener chciał, żebym został w klubie. Oczywiście byłem kontuzjowany praktycznie przez cały okres przygotowawczy, więc trudno było o to, aby szkoleniowiec zobaczył mnie w akcji. Zrobił to właściwie tylko w trakcie mistrzostw Europy. Pod jego okiem trenuję dopiero tydzień. Mimo tych wszystkich problemów, chciał, abym był częścią drużyny – podkreślił Jakub Moder.

25-latek przyznał, że nie jest gotowy do gry na pełnym dystansie spotkania, ale jednocześnie nie zapomniał jak się gra w piłkę. Jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście wspomoże zespół.

– Straciłem okres przygotowawczy, więc brakuje mi gry w meczach. Nie było mnie na sparingach, trwa już liga, gdzie odbyły się trzy kolejki. Da się odczuć ten brak gry i to sprawia, że też pewnie nie jestem przygotowany na występ w pełnym spotkaniu, ale na tyle, ile mnie trener będzie potrzebował w tych dwóch spotkaniach, tyle postaram się dać z siebie – dodał Moder.

Szkocja rywalem Polski

Jeśli chodzi o występy w Lidze Narodów, to najpierw Polacy zagrają ze Szkocją. To może być trudny, fizyczny pojedynek. Moder zna wielu Szkotów z gry na Wyspach.

– Podejrzewam, że wyjdą na nas wysokim pressingiem, będą kryli 1 na 1 na całym boisku. Musimy uważać, żeby nie tracić piłek w środku boiska, bo rywale mogą to wykorzystać. Na pewno dobrze się przygotujemy – ocenił pomocnik reprezentacji Polski.

Biało-czerwoni zmierzą się w ze Szkocją 5 września o godz. 20:45. Miną ledwie trzy dni i rozegrają kolejne wyjazdowe spotkanie. 8 września ich rywalem będzie Chorwacja. Początek również o godz. 20:45.

