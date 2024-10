Wzruszające słowa mamy Wojciecha Szczęsnego. „Ogromna radość i duma”

Przed meczem z Portugalią na PGE Narodowym oficjalnie z reprezentacją pożegnali się Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze reprezentowali barwy naszego kraju kolejno w 100. i 84. spotkaniach.

Wojciech Szczęsny pożegnał się z kibicami

Nowy nabytek FC Barcelony pożegnał się z polskimi kibicami także w social mediach. – Pamiętam jak w latach 90 wraz z moją mama Alą i bratem Jankiem jeździliśmy na Stadion Dziesięciolecia (Jarmark Europa), by kupować gry na pegasusa i PC, kasety do walkmana, kozaki na zimę i inne gadżety. Nikt z nas wtedy nie wyobrażał sobie, że kiedyś w tym miejscu powstanie Stadion Narodowy, który dzisiaj tak pięknie ozdabia panoramę naszego miasta, a wizja reprezentowania naszego kraju na tym stadionie była tak nierealna, że chyba nigdy nawet nie odważyliśmy się z Jankiem o tym marzyć – rozpoczął opowieść były bramkarz reprezentacji Polski.

– W sobotę wraz z moją żoną, dziećmi i całą rodziną wróciliśmy w to miejsce, ale po grach na PC i kasetach VHS nie było już śladu. W zamian za to spotkałem 60.000 ludzi, którzy uznali, iż po 15 latach gry dla reprezentacji zasłużyłem na godnie pożegnanie. 84 razy doznałem zaszczytu założenia koszulki z orzełkiem na piersi. I bez względu na to co udało mi się osiągnąć w piłce klubowej oraz co mam nadzieję, jeszcze osiągnę, bez względu na wygrane trofea i zarobione pieniądze, to z niczego nie będę tak dumny jak każdego z tych 84 występów – uzupełnił Szczęsny.

– A jeśli młodych ludzi moja droga w reprezentacji ma czegoś nauczyć to przede wszystkim jednej rzeczy: Bez względu na to ile razy na Twojej drodze spotkasz trudności losu, ile razy upadniesz, ile razy ludzie Cię wyśmieją… Wstań i idź konsekwentnie do przodu! Na końcu tej drogi znajdziesz dumę, spełnienie i szacunek ludzi! – zakończył.

Alicja Szczęsna jest dumna z syna

W poniedziałek 14 października głos nt. pożegnania Wojciecha Szczęsnego zabrała jego mama – Alicja. "Synu, każdy twój mecz z orzełkiem na piersi to dla mnie wyjątkowe emocje, ogromna radość i duma. Jestem szczęśliwa, że przez 15 lat stałeś w bramce reprezentacji Polski i godnie reprezentowałeś nasz kraj. Dla mnie każdy mecz z tych 84, które spędziłeś na boisku przez te lata, był wyjątkowy i pełny wzruszeń" — napisała na Instagramie.

