Ibrahimović wypowiedział się w sprawie Djokovicia. Jasne stanowisko doświadczonego piłkarza

Novak Djoković przyleciał do Australii na początku stycznia, w celu aklimatyzacji i przygotowań do zmagań w Australian Open. Od wielu miesięcy zawodnik zapowiadał, że nie zdradzi swojego stanu zaszczepienia, ale było jasne, że do Australii jedzie bez przyjęcia żadnej dawki. Tenisista został na lotnisku zatrzymany i anulowano mu wizę.

Po pobycie w hotelu dla uchodźców Djoković został przez sąd zwolniony, a wiza wróciła w jego posiadanie. Wtedy do głosu doszedł jednak minister ds. imigracji Alex Hawke, który na mocy indywidualnego ponownie anulował Serbowi dokument, a sąd wyższej instancji niż poprzednio podtrzymał wyrok i odesłał Djokovicia do domu.

Ibrahimović: Nie powinno się zmuszać ludzi do szczepień

Zlatan Ibrahimović nie powiedział wprost, czy popiera zachowanie australijskiego rządu. Zawodnik, sam będąc zaszczepionym, uważa jednak, że nie można zmuszać ludzi do przyjmowania preparatu. – Nawet jeśli szczepienie jest najlepszym sposobem ochrony – zaznacza napastnik AC Milanu w rozmowie z „Journal du Dimanche”. Doświadczony piłkarz uważa, że szczepienie się z powodów zdrowotnych to inna sprawa, niż szczepienie się w celu wzięcia udziału w turnieju tenisowym. – Ale każdy ma swoje własne zdanie. Nie powinno się zmuszać ludzi do szczepień tylko po to, by poszli do pracy – mówił Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimović zaznaczył, że zaszczepił się, ponieważ uważa, że to najlepszy sposób, by się chronić, a nie po to, by móc grać w piłkę nożną. – To są dwie różne sytuacje – stwierdził napastnik.

