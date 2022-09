Ważne informacje ws. urazu Wojciecha Szczęsnego. Wiadomo, kiedy ma szansę wrócić do gry

Kilka dni temu Wojciech Szczęsny nabawił się poważnie wyglądającego urazu. Miało to miejsce w meczu czwartej kolejki Serie A. Juventus podejmował bowiem Spezię Calcio. W 41. minucie spotkania podstawowy bramkarz reprezentacji Polski wyszedł do dośrodkowania i podczas próby interwencji źle postawił stopę i upadł. Klubowi medycy natychmiast ruszyli z pomocą, jednak ostatecznie Polak musiał opuścić murawę. Został zniesiony na noszach.

Kontuzja Wojciecha Szczęsnego. Wiemy, kiedy może wrócić do gry

32-latek jeszcze tego samego dnia udał się do szpitala, aby poddać się rezonansowi. W czwartek, 1 września Stara Dama opublikowała oficjalny komunikat dotyczący zdrowia swojego piłkarza. „Szczęsny przeszedł badania radiologiczne w klinice Juventusu, które wykluczyły złamania oraz znaczące urazy torebki stawowej. Jego gotowość do gry będzie oceniana na podstawie rozwoju rehabilitacji” – mogliśmy przeczytać.

Klub nie określił więc, ile dni potrwa przerwa Wojciecha Szczęsnego. Dlatego postanowili przyjrzeć się temu włoscy dziennikarze. Według „La Gazzetta Dello Sport” golkiper może wrócić do gry nawet po tygodniu, co jest najbardziej optymistycznym scenariuszem. Jednakże zaznaczyli też, że rehabilitacja może potrwać do 20 dni. Pewne jest to, że reprezentant Polski nie wystąpi w następnym meczu ligowym.

„Corriere dello Sport” z kolei podało, że prawdopodobne jest to, iże 32-latek ponownie stanie między słupkami 18 września w rywalizacji z AC Monzą. „Najpóźniej Szczęsny miałby wrócić w październiku, po przerwie reprezentacyjnej” – napisano. Warto wspomnieć, że kontuzja wykluczyła Polaka z gry w hitowym starciu Ligi Mistrzów przeciwko PSG. Spotkanie to odbędzie się już 6 września.

