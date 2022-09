Piotr Zieliński wyróżniony przez trenera. Co za słowa pod adresem reprezentanta Polski

Na początku tego sezonu wypychany podczas letniego okna transferowego Piotr Zieliński znajduje się w kapitalnej formie. Reprezentant Polski stał się liderem zespołu. Niemal w każdym meczu pokazuje się z dobrej strony. Dotychczas rozegrał osiem spotkań, w których zdobył trzy bramki i zaliczył cztery asysty. Najlepiej zaprezentował się w starciu Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi, gdy został najlepszym piłkarzem tego starcia.

Włoski trener docenił Piotra Zielińskiego. Piękne słowa o Polaku

Mimo iż w 2. kolejce Champions League zagrał nieco słabiej, marnując rzuty karne, za co spotkał się z surową oceną, to eksperci i tak nie mogą wyjść z podziwu. 28-latek przeszedł niebywałą metamorfozę w porównaniu do końcówki poprzedniego sezonu. Jego wyśmienitą formę dostrzegł również trener Delio Rossi.

Były szkoleniowiec m.in. Atalanty, Lazio, Fiorentiny czy Sampdorii wypowiedział się o Piotrze Zielińskim w samych superlatywach. – SSC Napoli ma teraz trzech ważnych piłkarzy w pomocy. Lobotka daje równowagę, Anguissa jest wielkim odkryciem, a Zieliński, gdy jest w pełni zdrowy, jest najlepszy w Serie A razem z Milinikoviciem-Saviciem – stwierdził w rozmowie z Forza Napoli Semper.

Delio Rossi uważa, że sekret tak dobrego początku SSC Napoli to po pierwsze umiejętne odmłodzenie kadry. Po drugie zaś podkreślił ogromną rolę skautów i trenerów, bo skutecznie zastąpili zawodników, którzy odeszli latem z klubu, a to nie było wcale takim prostym zadaniem.

Kolejnym ligowym rywalem neapolitańczyków będzie AC Milan. Mecz odbędzie się już w niedzielę 18 września.

Czytaj też:

