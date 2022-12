Tam będzie grał Arkadiusz Milik. Media: Juventus zdecydował

Przygoda Arkadiusza Milika z Juventusem jest jak najbardziej przyzwoita. 28-letni napastnik wystąpił łącznie w 17 spotkaniach „Starej Damy”, dla której zdobył sześć bramek. Do dziś nie jest jasna przyszłość Polaka, jednak coraz więcej wskazuje na to, że pozostanie we Włoszech na dłużej. Reprezentant Biało-Czerwonych miał z bardzo dobrej strony podpaść Massimiliano Allegriemu.

Media: Arkadiusz Milik zostanie w Juventusie

Informację o pozostaniu Polaka w „Starej Damie” podała „La Gazzetta dello Sport”. Wg włoskich dziennikarzy Arkadiusz Milik jest bardzo ceniony przez sztab szkoleniowy Juventusu i zasłużył sobie na wykupienie jego karty zawodniczej z Olympique Marsylia. Warto zaznaczyć, że koszt wykupu zawarty w umowie wypożyczenia ma wynosić siedem milionów euro, co dla Juve nie stanowiłoby większego problemu.

W Marsylii reprezentant Polski nie zawsze mógł liczyć na regularne występy, przez co wypadł z rytmu meczowego. Wypożyczenie do Juventusu wpłynęło na niego bardzo dobrze i co chwila widywaliśmy go w wyjściowym składzie. Od razu można było zauważyć przywiązanie 28-latka do Włoskich boisk i bardzo dobrą prezentację.

Przygoda Arkadiusza Milika w Serie A

Arkadiusz Milik po raz pierwszy wybiegł na boisko w ramach rozgrywek Serie A w 2016 roku, kiedy z Ajaxu Amsterdam przeniósł się do Napoli. Transfer do klubu spod Wezuwiusza okazał się dla niego prawdziwym strzałem w dziesiątkę. W 122 meczach strzelił 48 bramek.

Niestety tym, co najczęściej trapiło naszego kadrowicza, były kontuzje. Można przypuszczać, że występów, jak i bramek Polaka byłoby znacznie więcej, gdyby nie one. Dopiero po kilku latach wrócił do Serie A, tym razem do Juventusu i spisuje się naprawdę dobrze. Warto też zauważyć, że jego bilans we Francji jest znakomity. W 55 spotkaniach dla Olympique Marsylii trafiał 30 razy.

Czytaj też:

Ogon kręci psem. Czy piłkarze reprezentacji Polski mogą robić w niej, co tylko chcą?Czytaj też:

Tak Arkadiusz Milik spędza czas po mundialu. Jego ukochana pokazała zdjęcia