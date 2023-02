Wszystkie drogi prowadzą z Neapolu. Piotr Zieliński bliżej niż dalej transferu

Piotr Zieliński związany jest kontraktem z klubem spod Wezuwiusza od 2016 roku. Polak zamienił Udinese na Napoli po dwóch udanych wypożyczeniach w barwach Empoli i od tamtej pory stanowi trzon drugiej linii obecnego lidera Serie A. W przeszłości 28-latkiem interesowało się wiele klubów z Liverpoolem na czele, jednak nigdy nie doszło do żadnego konkretu. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce będziemy świadkami sagi transferowej z jego udziałem.

Piotr Zieliński bliżej niż dalej opuszczenia SSC Napoli

Trener SSC Napoli Luciano Spaletti regularnie stawia na usługi Piotra Zielińskiego w trakcie trwającej kampanii. Tylko dotychczas Polak sześciokrotnie trafiał do siatki, a do tego osiem razy zaliczał asysty we wszystkich rozgrywkach. Ponadto jest podstawowym zawodnikiem pierwszej jedenastki lidera Serie A.

Kontrakt reprezentanta Polski z końcem czerwca 2024 roku i zdaniem włoskich mediów niewiele wskazuje na to, by miał zostać przedłużony. Zdaniem serwisu tuttomercatoweb.com jeszcze latem 2023 roku możemy być świadkami transferu Polaka, gdyż dochodzi do nieporozumień pomiędzy jego przedstawicielami a klubem w kwestiach finansowych.

Transfer Piotra Zielińskiego jeszcze latem tego roku?

W letnim okienku transferowym możemy być świadkami zaciętej gonitwy o usługi Piotra Zielińskiego. Jego cena oscyluje w okolicach 30 milionów euro, dlatego trudno przewidzieć, gdzie będziemy oglądać go w akcji w przyszłym sezonie.

Bardzo istotna będzie dyspozycja boiskowa, jak i zdrowotna Polaka do końca trwającego sezonu. Przypomnijmy, że SSC Napoli awansowało do 1/8 Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt. Klub jest także na doskonałej drodze po Scudetto, na które czeka od 33 lat, wyprzedzając o 13 punktów drugi w tabeli Serie A Inter Mediolan.

