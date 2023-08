Napoli blokuje transfer Piotra Zielińskiego. To może być jego ostatnia szansa

Nie milkną spekulacje wokół Piotra Zielińskiego, który w zakończonym niedawno sezonie włoskiej Serie A. Według informacji „La Gazzetty dello Sport” pomocnik miał zgodzić się na obniżkę zarobków z 4,5 na 2,5 mln euro rocznie.

Szczegóły kolejnej oferty za Piotra Zielińskiego

Jednak parę dni temu Fabrizio Romano poinformował, że 29-latek miał otrzymać kolejną, jeszcze lepszą ofertę z Arabii Saudyjskiej. „Saudyjczycy chcą wkrótce uzgodnić opłatę za Zielińskiego, w przeciwnym razie przejdą do następnego celu — Llorente na liście, ale bez formalnej oferty” — napisał włoski dziennikarz.

Włoch nie zdradził żadnych szczegółów dotyczących oferty, lecz zweryfikowany na Twitterze profil „@bt3”, którego obserwuje ponad 300 tys. użytkowników zdradził więcej informacji na temat oferty za Piotra Zielińskiego. Według jego ustaleń reprezentant Polski miałby zarabiać w Al-Ahli 12 mln euro rocznie plus dodatki, dzięki którym jego pensja mogłaby wynosić nawet 16 mln euro.

twitter

Napoli kłóci się o... pięć milionów

Wydaje się, że na drodze do transferu Piotra Zielińskiego stoi tylko Napoli. Według relacji użytkownika, Saudyjczycy nie mogą się dogadać z Aurelio de Laurentisiem. Kluby mają sprzeczać się o... pięć milionów euro. Al-Ahli miało zaproponować 30 mln euro, a mistrzowie Włoch chcą 35 mln. Nie wiadomo jak zakończy się ta saga transferowa, ale w niedalekiej przyszłości dowiemy się, gdzie ostatecznie będziemy oglądać Piotra Zielińskiego.

Piotr Zieliński trafił do SSC Napoli z Udinese Calcio w 2016 roku. Od tamtej pory zanotował w barwach Azzurrich 329 spotkań, strzelając 47 bramek, do których dołożył 44 asysty. Reprezentant Polski ma ważny kontrakt do końca sezonu 2023/24, więc jeśli klub chce jeszcze na nim zarobić, to musi zdecydować się na transfer w tym okienku transferowym.

Czytaj też:

Pracownikom PZPN stanęły samochody. Zaskakujący powódCzytaj też:

Błażej Augustyn dla „Wprost”: Nie jestem super grzecznym człowiekiem. Sporty walki są we mnie