Bezwzględna decyzja władz AS Romy. Wyjaśniła się przyszłość Jose Mourinho

Bieżący sezon nie jest udany w wykonaniu AS Romy. Drużyna prowadzona dotychczas przez Jose Mourinho zajmuje dziewiąte miejsce po 20. kolejkach Serie A. Giallorossi wywalczyli 29 punktów i do lidera – Interu Mediolan traci aż 22 „oczka”. Ponadto w ostatniej kolejce Serie A rzymianie ulegli AC Milan 1:3, a ponadto odpadli w ćwierćfinale Pucharu Włoch z lokalnym rywalem – Lazio.

Jose Mourinho zwolniony z AS Romy

To sprawiło, że cierpliwość władz klubów do portugalskiego szkoleniowca się wyczerpała. AS Roma ogłosiła za pośrednictwem klubowych mediów, że Portugalczyk wraz ze sztabem szkoleniowym „opuszczą klub ze skutkiem natychmiastowym”.

„Dziękujemy José w imieniu nas wszystkich w AS Romie za jego pasję i zaangażowanie od czasu jego przybycia do Giallorossich. Zawsze będziemy dobrze wspominać jego zarządzanie, ale uważamy, że w najlepszym interesie klubu konieczna jest natychmiastowa zmiana. Życzymy José i jego pracownikom wszystkiego najlepszego w przyszłości” – powiedzieli Dan i Ryan Friedkin.

twitter

Kto zastąpi Jose Mourinho na stanowisku trenera AS Romy?

Jose Mourinho pracował w AS Romie od 2021 roku. Jak przypominają władze klubu Portugalczyk został ogłoszony 60. trenerem w historii. Szkoleniowiec poprowadził drużynę do zwycięstwa w Lidze Konferencji Europy 25 maja 2022 r. w Tiranie oraz dotarł do finału Ligi Europy 2022 w Budapeszcie.

Kolejny mecz AS Roma rozegra w sobotę 20 stycznia o godz. 18:00. Ich rywalem będzie Hellas Werona. Póki co nie wiadomo, kto poprowadzi zespół w tym spotkaniu. Wszystko wskazuje, że w najbliższych dniach sytuacja będzie się klarować.

„Dalsze informacje dotyczące nowego kierownictwa technicznego pierwszej drużyny zostaną ogłoszone wkrótce” – dodano w komunikacie.

Czytaj też:

Znany celebryta wchodzi do futbolu. Ma odmienić Zagłębie SosnowiecCzytaj też:

Znów nie miał sobie równych. Leo Messi najlepszym zawodnikiem 2023 roku