Ten mecz miał obstawić Nicola Zalewski. Chodziło o jeden moment

Szokujące wieści o rzekomym zamieszaniu Nicoli Zalewskiego przekazał włoski dziennikarz Fabrizio Corona. Wcześniej w tę samą sprawę uwikłani zostali reprezentanci Włoch Sandro Tonali z Newcastle, Nicolo Zaniolo z Aston Villi oraz Nicolo Fagioli z Juventusu. O całej sytuacji świat dowiedział się, kiedy policja wtargnęła na zgrupowanie Italii, a dwóch z pierwszych wymienionych zawodników włoskiej kadry zostało odesłanych do swoich klubów. Teraz światło dzienne zaczynają oglądać nowe fakty.

Ten mecz miał obstawić Nicola Zalewski

Warto zaznaczyć na wstępie, że we Włoszech piłkarze mogą uczestniczyć w zakładach bukmacherskich, tylko u legalnych operatorów, jednak wysoce nielegalne jest obstawianie swojej dyscypliny sportu. Nicola Zalewski został oskarżony o złamanie tego przepisu, a pierwsze wieści w tej sprawie pojawiły się w godzinach porannych w piątek 13 października. Wówczas media społecznościowe obiegła grafika, przedstawiająca kontur piłkarza AS Romy, wyraźnie przypominającego reprezentanta Polski.

Sprawa została potwierdzona przez Fabrizio Coronę o godz. 14:00 czasu polskiego. Tymczasem rzymski dziennik „La Repubblica” przedstawił nowe fakty na temat całego zamieszania. Zdaniem tamtejszych dziennikarzy 21-letni skrzydłowy drużyny prowadzonej przez Jose Mourinho miał rzekomo obstawić, że otrzyma żółtą kartkę w meczu z Salernitaną, który odbył się 22 maja 2023 roku. Co ciekawe, Polak obejrzał wówczas taką karę w... 94 minucie spotkania.

Dziennikarze podają, że Polak nie przyznaje się do winy i nie wie, o co chodzi. Zalewski miał przedstawić takie stanowisko swoim agentom. Obecnie zawodnik przebywa na zgrupowaniu polskiej młodzieżówki, a kontaktować miał się z nim Polski Związek Piłki Nożnej, któremu piłkarz przedstawił takie samo stanowisko na temat oskarżeń, pojawiających się w mediach. Federacja ma nie reagować na te doniesienia do czasu oficjalnych dowodów.

