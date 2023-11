Nicola Zalewski na wylocie z Romy. Tyle chcą za niego Włosi

Nicola Zalewski nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Forma sportowa pomocnika nie powala, a dodatkowo był niesłusznie zamieszany we włoską aferę bukmacherską. To z pewnością odcisnęło piętno na młodym zawodniku, który musiał nieoczekiwanie zmierzyć się z bezpodstawym hejtem.

Nicola Zalewski wystawiony na sprzedaż przez Romę

Choć zarówno klub, jak i reprezentacja Polski wspierała piłkarza w trudnym momencie, to ostatnie tygodnie pokazują, że piłkarsko Zalewski jest daleko od formy, którą prezentował chociażby w poprzednim sezonie. W Romie grał coraz mniej, aż ostatnio stracił miejsce w składzie ekipy Jose Mourinho. Z kolei Michał Probierz nie zdecydował się na powołanie gracza do pierwszej kadry. Zamiast tego 21-latek zameldował się w drużynie narodowej do lat 21.

Pomimo dobrej gry z Monzą, piłkarz zawiódł w starciu z Interem Mediolan, przez co stracił miejsce w składzie wyjściowym Giallorossich. To nie koniec złych wiadomości. Jak informuje włoski portal calciomercato.com, specjalizujący się w doniesieniach transferowych, AS Roma mocno rozważa możliwość pożegnania się z Polakiem. Kluczem będzie odpowiednia oferta. Klub oczekuje za gracza przynajmniej 12-15 milionów euro.

Nie oznacza to jednak, że Zalewski z pewnością odejdzie. Klub zdaje sobie sprawę z potencjału gracza, który w przeszłości wielokrotnie mógł liczyć na dobre słowa od legendarnego szkoleniowca klubu.

Kariera klubowa Nicoli Zalewskiego w AS Romie

W obecnym sezonie Serie A Zalewski wystąpił w dziewięciu meczach, nie zdobywając żadnej bramki bądź asysty. W seniorskim składzie Romy zagrał już przeszło 80 razy. Może pochwalić się dwoma golami i czteroma asystami. Jego umowa z klubem obowiązuje do końca sezonu 2024/2025.

