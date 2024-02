Polska firma nawiązała imponującą współpracę. Chodzi o włoskiego giganta futbolu

Ruch ten to strategiczne posunięcie, które ma na celu dalsze wzmocnienie pozycji giełdy na Półwyspie Apenińskim, na którym jest obecna od 2022 roku, od momentu uzyskania licencji na działanie przyznanej przez włoskiego regulatora „Organismo Agenti e Mediatori”.

W ostatnich tygodniach na świecie obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania kryptowalutami. To po części efekt pojawienia się pierwszych bitcoinowych ETF na nowojorskiej giełdzie, a po części wzmożonego zainteresowania alternatywnymi rozwiązaniami inwestycyjnymi w celu neutralizacji efektu inflacji.

Juventus wchodzi w kryptowaluty

Kryptowaluty są obecne również w sporcie. Połączenie tych światów otwiera nowe możliwości wpływu kibiców na decyzje podejmowane przez klub czy pozyskiwania finansowania poprzez crowdfunding w postaci NFT i tokenów dla fanów. Dla zondacrypto naturalną konsekwencją tego trendu było podjęcie współpracy z uznaną drużyną piłkarską Juventus FC. Firma ogłosiła, że staje się nie tylko sponsorem, ale także oficjalną giełdą kryptowalut włoskiego klubu.

– Kryptowaluty stają się nieodłączną częścią krajobrazu cyfrowego, a Włochy znajdują się w czołówce państw pod względem wartości realizowanych transakcji. Klienci potrzebują bezpiecznego, licencjonowanego środowiska do tradingu [...] Między innymi to z tego powodu przedstawiciele Juventusu uczynili nas oficjalną klubową giełdą kryptowalut. To otworzy nowe możliwości zarówno dla kibiców słynnego klubu, jak i dla użytkowników naszej giełdy – powiedział Przemysław Kral, CEO zondacrypto

– Z przyjemnością witamy zondacrypto jako naszego oficjalnego partnera w zakresie wymiany kryptowalut. Nasza współpraca ma na celu wsparcie międzynarodowej ekspansji spółki poprzez wykorzystanie siły i entuzjazmu naszej rozległej bazy fanów. Dla Juventusu kluczowe znaczenie ma współpraca z myślącym przyszłościowo, innowacyjnym i profesjonalnym przedsiębiorstwem – wyjaśnił z kolei Francesco Calvo, dyrektor zarządzający ds. przychodów i rozwoju piłki nożnej Juventusu.

Logo zondacrypto będzie widoczne m.in. na koszulkach zawodników Juventusu, a także na stadionie podczas każdego meczu drużyny.

