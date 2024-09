Tragiczna sytuacja AS Romy. Zdecydują się na desperacki ruch z Nicolą Zalewskim?

Na koniec trwającego okienka transferowego zrobiło się sporo zamieszania wokół Nicoli Zalewskiego. Polak miał opcję odejścia do tureckiego Galatasaray, ale zdecydował się pozostać, co nie spodobało się władzom klubu, które chciały zarobić na zawodniku, którego kontrakt kończy się w czerwcu 2025 roku i – jak donoszą lokalne media – 22-latek nie zamierza jej przedłużać.

Problemy Nicoli Zalewskiego w AS Romie

Sytuacja eskalowała i Polak został odsunięty od składu. W ostatnim meczu z Genoą nie było go w zespole, choć wcześniej trener Daniele De Rossi dawał mu szanse nawet w pierwszym składzie. Tak legendarny Włoch skomentował to, co się dzieje wokół Zalewskiego:

– Nie sądzę, żeby był to ostateczny wybór. Klub podjął taką decyzję i dowiedziałem się o tym kilka dni temu. Jeśli uda im się dojść do porozumienia i przedłuży umowę, wówczas ponownie trafi do składu – mówił na konferencji prasowej.

Problemy AS Romy na wahadłach

Jak się okazuje, Nicola Zalewski może wrócić do składu szybciej, niż zakładano. Kontuzji doznał Alexis Saelemaekers, który został wypożyczony z Milanu. Dziennikarze „La Gazzetty delo Sport” przypomniały słowa De Rossiego, który przyznał, że Belg jest „najważniejszym i najbardziej kompletnym piłkarzem, jakiego mogliśmy pozyskać”.

Włosi donoszą, że kontuzja kostki, jakiej doznał w 50. minucie meczu z Genoą jest w rzeczywistości poważniejsza niż przypuszczano. „Pierwsza diagnoza wykazała złożone mikro złamanie tuż poniżej kości strzałkowej i skręcenie. Dziś rano dodatkowe badania potwierdziły to, czego się obawiano. Roma i zawodnik zdecydowali się na interwencję w postaci operacji” – czytamy.

„Pełny powrót do zdrowia powinien nastąpić w ciągu 50 dni” – czytamy.

Nicola Zalewski wróci do składu szybciej, niż zakładano?

Oznacza to, że Belg opuści co najmniej mecze z Bilbao, Interem i Fiorentiną. Taka sytuacja sprawiła, że AS Roma ma problemy na wahadłach w formacji 3-5-2. Dziennikarze „La Gazzetty dello Sport” przypominają, że w podstawowym składzie powinni pojawić się Angelino i El Shaarawy, ale – ich zdaniem – mogą nie dać rady występować pełnych 90. minut w każdym spotkaniu.

Dziennikarze zaznaczają, że Saud Abdullhamid wciąż nie zaaklimatyzował się w klubie, a Celik nie przypomina tego piłkarza z ubiegłego roku.

Włosi twierdzą, że to może sprawić, iż Nicola Zalewski wróci do łask i będzie mógł grać. „Być może w zamian za wynegocjowanie przedłużenia kontraktu” – czytamy. Dziennikarze wskazują także inną alternatywę, jaką może być przesunięcie na bok Soule, który z reguły występuje w środku pola

