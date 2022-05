Lech Poznań i Raków Częstochowa biją się o tego piłkarza. Chodzi o utalentowanego Polaka

To już druga tego typu sytuacja w ostatnich tygodniach, kiedy Lech Poznań i Raków Częstochowa zarzucają sieci na jednego piłkarza. Wcześniej na celowniku obu drużyn znalazł się niejaki Afonso Sousa, aczkolwiek w minionych dniach ten temat przycichł. Wydaje się natomiast, iż aktualnie przedstawiciele wspomnianych zespołów starają się o pozyskanie innego gracza.

Raków Częstochowa i Lech Poznań chcą transferu Olafa Kobackiego

Chodzi o Olafa Kobackiego z Arki Gdynia, którego ekipa z trójmiasta dopiero co wykupiła (za nieco ponad 200 tysięcy euro) z Atalanty Bergamo. Zawodnik ten podpisał umowę ważną aż do czerwca 2025 roku, co oznacza mniej więcej tyle, że trzeba będzie za niego sporo zapłacić. Portal sportowefakty.wp.pl, gdzie po raz pierwszy pojawiła się informacja o zainteresowaniu skrzydłowym ze strony Rakowa, nie podaje jednak, o jaką kwotę może chodzić.

Podobnie sprawa ma się w przypadku Lecha, którego Kobacki jest wychowankiem. Właśnie w akademii Kolejorza trenował jeszcze przed wyjazdem do Włoch w wieku 16 lat. Następne cztery sezony Polak spędził właśnie w Atalancie Bergamo, gdzie jednak nie zdołał zadebiutować w seniorskim zespole.

Dobry sezon Olafa Kobackiego w Arce Gdynia

W dorosłej piłce po raz pierwszy pokazał się dopiero w sezonie 2021/22 właśnie w barwach Arki Gdynia. W całych rozgrywkach wystąpił 26 razy, zdobył też sześć bramek oraz dodał do nich cztery asysty. Niemal przez całe rozgrywki 21-latek był ważną postacią ekipy Ryszarda Tarasiewicza. Co ważne, w przyszłym sezonie Kobacki nadal będzie miał status młodzieżowca, co stanowi jego dodatkowy atut, na który uwagę zwracają Raków i Lech. Ważne jest również to, że piłkarz ten może występować na obu skrzydłach oraz jako samodzielny napastnik.

