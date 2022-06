Bomba transferowa wisi w powietrzu. Legendarny zawodnik może zastąpić Lewandowskiego

Przyszłość Roberta Lewandowskiego wciąż nie jest znana. Polak otwarcie zadeklarował chęć odejścia z Bayernu Monachium. Parol na 33-latka zagięła FC Barcelona, która złożyła kolejną ofertę za napastnika. Według doniesień mediów, Hiszpanie zaproponowali 32 mln euro + 5 mln euro bonusów.

Inny następca Lewandowskiego

W środę, 22 czerwca klub z Monachium dopiął transfer Sadio Mane z Liverpoolu i zaprezentował swoją nową gwiazdę. Po przybyciu Senegalczyka do stolicy Bawarii, niemieckie media okrzyknęły go następcą Lewandowskiego, co od razu zdementowały władze Bayernu mówiąc, że napastnik nigdzie się nie wybiera.

Hiszpański dziennik „AS” poinformował w piątek, 24 czerwca o innym, szokującym następcy 33-letniego Polaka. Według dziennikarzy ma nim być legendarny portugalski napastnik Cristiano Ronaldo, który według nich chce opuścić Manchester United po tym, jak klub nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów. Wpływ na decyzję pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki ma mieć też bierność klubu na rynku transferowym, co – według niego – w dobie transferów Haalanda do City i Nuneza do Liverpoolu, nie spowoduje poprawy sytuacji klubu.

Ronaldo jest gotowy na obniżkę pensji

Z racji tego, że Bayern Monachium jest etatowym uczestnikiem Champions League i co roku walczy o trofea, ten kierunek wydaje się być najatrakcyjniejszym dla Cristiano Ronaldo – twierdzi „AS”. Co więcej, hiszpańskie media twierdzą, że Portugalczyk jest gotowy na obniżkę swojej kosmicznej pensji, do 8-10 milionów euro, tylko dlatego, żeby móc dalej grać o najważniejsze trofea i śrubować kolejne rekordy.

Zdaniem dziennikarzy, przybycie Portugalczyka do Niemiec, byłoby jednym z najważniejszych transferów w historii tego klubu. Cristiano Ronaldo jest związany z Manchesterem United rocznym kontraktem, więc jeśli klub jeszcze myśli o zarobieniu na swojej legendzie, musi rozważyć sprzedaż już tego lata.

