Zwrot akcji w sprawie Sousy. Hitowy transfer do Ekstraklasy może nie dojść do skutku

Transfer Alfonso Sousy z Belenenses SAD do Lecha Poznań miał być niemal przesądzony. Jednak na ostatniej prostej, do gry włączyła się Vitoria de Guimaraes, która wyszła na prowadzenie w pościgu o podpis 22-latka. Według portugalskiego serwisu „A Bola”, zawodnik miał ucieszyć się z zainteresowania klubu z portugalskiej ekstraklasy, a przeprowadzka do Polski nie wchodzi w grę.

Transfer Sousy jeszcze nie upadł

Innego zdania jest Piotr Koźmiński ze „Sportowych Faktów”, który poinformował, że zawodnik bardzo chce przyjść do Polski i czuje się piłkarzem „Kolejorza”, również z racji tego, że w klubie jest wielu jego rodaków. Mistrz Polski oferował za piłkarza około 750 tys. euro, ale klub nie osiągnął porozumienia, bo spadkowicz ma oczekiwać 1,2 mln euro. Dziennikarz podkreśla, że transfer nie upadł, a jest zagrożony

Lech Poznań w minionym sezonie został mistrzem PKO BP Ekstraklasy i niedługo zacznie eliminacje do Ligi Mistrzów. Tuż przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu główny architekt tego sukcesu, czyli Maciej Skorża musiał odejść. Zrezygnował z powodów osobistych. – Nie mogę kontynuować swojej pracy w Kolejorzu. Nie była to łatwa decyzja, ale innej po prostu nie mogłem podjąć – powiedział, cytowany przez klubową stronę.

Jego następcą został John van den Brom, który jest trenerem preferującym raczej ofensywny styl gry i lubi dużą intensywność, a podstawą prowadzonych przez niego zespołów jest pressing oraz szybkie odbiory. W przeszłości 55-latek pracował w Anderlechcie, z którym zdobył mistrzostwo Belgii, a także w AZ Alkmaar, AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht czy też KRC Genk.

