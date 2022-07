Poważne wzmocnienie Lecha Poznań. Zawodnik uciekł z Rosji

Filip Dagerstål został nowym zawodnikiem Lecha Poznań. Piłkarz w niedzielę wieczorem przyleciał do stolicy Wielkopolski, w poniedziałek przechodził testy medyczne, a we wtorek złożył podpis pod nowym kontraktem.

Szwed uciekł z Rosji na roczne wypożyczenie

Środkowy obrońca przybył na ul. Bułgarską na roczne wypożyczenie z rosyjskiego klubu FK Chimki Moskwa. Umowa 25-letniego Szweda obowiązywać będzie do 30 czerwca 2023 roku. – Liczymy na to, że będzie wzmocnieniem na środku defensywy – powiedział w klubowych mediach dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa. Stoper w Kolejorzu będzie występował w koszulce z numerem 25.

Transfer defensora był możliwy dzięki przepisom FIFY o możliwym zawieszeniu do 30 czerwca 2023 roku obowiązujących kontraktów zagranicznych graczy związanych z klubami rosyjskimi oraz ukraińskimi. Jest to związane z działaniami wojennymi za naszą wschodnią granicą.

Kariera Filipa Dagerstala

Filip Dagerstal jest wychowankiem IFK Norrkoeping, czyli jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Szwecji. Zadebiutował w pierwszej drużynie w 2014 roku, a w kolejnym sezonie (2015) jako 18-latek sześcioma występami zdobył mistrzostwo kraju. W końcówce 2020 roku trafił do rosyjskiej ekipy FK Chimki Moskwa, w której do tego momentu zaliczył 27 spotkań. W lutym, po wybuchu wojny na Ukrainie, wrócił do IFK na kilka miesięcy. Dagerstal ma na swoim koncie dwa występy w reprezentacji Szwecji – oba w meczach towarzyskich przeciwko Słowacji (6:0) oraz Islandii (2:2).

– Filip to piłkarz, którego doskonale znamy. To zawodnik, który pasuje do naszego profilu środkowego obrońcy. Dobrze radzi sobie z piłką przy nodze, umie wyprowadzać piłkę sprzed własnego pola karnego. Do tego nieźle gra w powietrzu, jest zdecydowany i inteligentny na boisku, umie się bardzo dobrze ustawić – wymienia atuty Szweda dyrektor Rząsa.

– Wiem, że Lech jest wielkim i wspaniałym klubem. Rozmawiałem chwilę z Jesperem Karlstroemem i opowiedział mi same dobre rzeczy. Widziałem także trochę zdjęć i nagrań wideo z fanami oraz atmosferą na stadionie i od razu można było wyczuć, że to naprawdę świetny klub. Wspaniale jest tu być – powiedział po transferze w klubowych mediach Filip Dagerstal.

– Trzeba zrobić także wszystko, by zagrać w fazie grupowej Ligi Konferencji – dodał.

Kiedy nowy nabytek Lecha Poznań będzie mógł zadebiutować?

Szwed najwcześniej będzie mógł zadebiutować w niedzielnym spotkaniu PKO BP Ekstraklasy przeciwko Wiśle Płock. – Co ważne, Filip nie musi nadrabiać zaległości. Ostatnie kilka miesięcy spędził w swoim macierzystym klubie, czyli IFK Norrkoeping, gdzie regularnie trenował oraz rozgrywał mecze. Jest gotowy i liczymy na niego – podsumował dyrektor sportowy.

