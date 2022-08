Lech Poznań ogłosił transfer młodzieżowego reprezentanta Polski. Mateusz Żukowski zagra w Kolejorzu

Już niebawem zamknie się letnie okienko transferowe w Ekstraklasie, więc końcówka sierpnia to praktycznie ostatni moment na wzmacnianie drużyn. Nie próżnował w niej między innymi Lech Poznań, który 30 sierpnia ogłosił pozyskanie nowego zawodnika. Do ekipy Kolejorza dołączył Mateusz Żukowski.

Lech Poznań ogłosił transfer Mateusza Żukowskiego

Na stronie internetowej klubu pojawił się komunikat, w którym czytamy, że piłkarz ten przeniósł się do zespołu prowadzonego przez Johna van den Broma na zasadzie wypożyczenia. Jednocześnie polska drużyna zagwarantowała sobie możliwość wykupu gracza, co w oświadczeniu potwierdził Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy poznaniaków.

– Nasz nowy zawodnik ma wzmocnić rywalizację na prawej obronie, gdzie będzie walczył o miejsce w składzie z Joelem Pereirą oraz Alanem Czerwińskim, który teraz jest kontuzjowany. Może jednak również grać wyżej, czyli jako skrzydłowy. Mateusz dobrze zna naszą ligę, wyjechał z niej do mocnego klubu, gdzie wzmocnił się jeszcze fizycznie. Liczymy na jego dalszy rozwój – dodał Rząsa, cytowany w komunikacie.

Nieudany pobyt Mateusza Żukowskiego w Szkocji

Przenosiny Żukowskiego do Kolejorza to też duża szansa dla niego, by odbudować się po niezbyt udanym pobycie w Szkocji. W ekipie Rangers FC nie zagrał bowiem ani jednego ligowego spotkania. Swoje jedyne dwa występy zaliczył w krajowym pucharze, gdy podopieczni Giovanniego van Bronckhorsta mierzyli się z ekipami z niższych poziomów rozgrywkowych.

Przed wyjazdem do Szkocji Polak grał w Lechii Gdańsk, której jest wychowankiem. W Ekstraklasie 21-latek uzbierał 44 występy, w których zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Najczęściej grał na prawej obronie.

