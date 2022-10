Reprezentant Polski blisko hitowego transferu. Interesuje się nim klub Premier League, w grę wchodzi nawet 9 mln euro

Jak przekazał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, w najbliższym okienku transferowym barwy klubowe może zmienić Bartłomiej Drągowski, który od niedawna występuje we włoskiej Spezii Calcio. Zainteresowanie 25-letnim bramkarzem ma zgłaszać Leicester City, czyli mistrz Anglii z sezonu 2015/2016.

Z informacji uzyskanych przez dziennikarza wynika, że Lisy są w stanie zapłacić za reprezentanta Polski nawet 8-9 mln euro, czyli tyle, ile wynosi klauzula w kontrakcie Drągowskiego. „Klub z King Power Stadium intensywnie pracuje nad finalizacją tego transferu – słyszymy, że sprawy są już właściwie dogadane” – relacjonuje Włodarczyk.

Drągowski o krok od Premier League

Przypomnijmy, Drągowski już latem był łączony z klubami Premier League. Bramkarz, który nie przedłużył kontraktu z Fiorentiną, znalazł się na celowniku Southampton oraz Bournemouth. Swego czasu mówiło się także o jego możliwym transferze do Espanyolu, ale ostatecznie wychowanek Jagiellonii Białystok pozostał w Serie A i podpisał umowę ze Spezią.

Jak ujawnił Włodarczyk, Drągowski był już o krok od gry w Southampton. Na przeszkodzie stanęły jednak tzw. punkty GBE, czyli system imigracyjny, który na podstawie występów w danej lidze oraz kadrze narodowej kwalifikuje zawodników do gry w Premier League.

25-latek, który rozegrał w ubiegłym sezonie tylko dziewięć spotkań, miał zaledwie 13 takich punktów, przez co Święci nie mogli go zakontraktować i ostatecznie zdecydowali się na sprowadzenie innych zawodników. Teraz Polak ma na swoim koncie 25 „oczek”, dzięki czemu jego transfer do Leicester pozostaje kwestią otwartą.

