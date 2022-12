Zaskakująca decyzja Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wrócił do Madrytu

Po odpadnięciu Portugalii w ćwierćfinale mistrzostw świata z Maroko Cristiano Ronaldo musiał zmierzyć się z brutalną rzeczywistością, czyli zabraniem wszystkich swoich rzeczy z Manchesteru United i pożegnaniem się z byłymi już kolegami z drużyny. Klub rozwiązał z 37-latkiem kontrakt po jego bardzo głośnym wywiadzie w The Sun.

Cristiano Ronaldo był widziany z synem w Madrycie

Na razie Portugalczyk pozostaje bez klubu i zamiast na wakacje postanowił od razu wrócić do treningu, by nie stracić formy. W związku z tym napastnik zdecydował się na zaskakujący krok, czyli powrót do swojego byłego klubu.

Hiszpańskie media ustaliły, że Cristiano Ronaldo wrócił do Madrytu, który w latach 2009 – 2018 był jego domem. 37-latek poprosił o możliwość ćwiczeń na centrum treningowym w Valdebebas. Dziennikarze „AS-a” informują, że Portugalczyk był widziany jak pracował samotnie na jednym z boisk w towarzystwie jedynie swojego najstarszego syna – Cristiano Juniora.

Jak pisze „Marca” ten gest świadczy tylko i wyłącznie o dobrych stosunkach między portugalskim zawodnikiem a białym klubem, a jest on jedynie oznaką uznania dla zawodnika, ponieważ według dziennikarzy CR7 nie ma możliwości powrotu do Madrytu, pomimo swojej sytuacji związanej z brakiem klubu.

Gdzie trafi Cristiano Ronaldo?

Wszystko wskazuje na to, że Cristiano Ronaldo zagra dla Al-Nassr. Według medialnych doniesień, jego kontrakt, który ma łączyć portugalskiego piłkarza z saudyjską drużyną, będzie obowiązywał przez dwa i pół sezonu.

Umowa Cristiano Ronaldo ma opiewać na około dwieście milionów euro za sezon. Z czego poza podstawowymi 100 milionami, gwiazdor ma pozostałą część kwoty zarobić za pośrednictwem reklam. Ponadto serwis goal.com jakiś czas temu informował, że legendarny napastnik kilka miesięcy temu odrzucił ofertę z Al-Hilal wartą ponad 125 milionów funtów rocznie (około 146 milionów Euro).

