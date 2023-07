Lech Poznań rozbił bank! Padł rekord transferowy PKO BP Ekstraklasy

Lech Poznań, podobnie, jak pozostałe drużyny PKO BP Ekstraklasy rozpoczął budowanie kadry na nadchodzący sezon. Kilka miesięcy temu Kolejorz poinformował o sprzedaży Michała Skórasia do Club Brugge za kwotę odstępnego 6 mln euro. Jednocześnie stało się jasne, że drużyna prowadzona przez Johna van der Broma będzie potrzebowała wzmocnień i uzupełnienia luk w kadrze. Wcześniej drużyna ze stadionu przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu pozyskała m.in. Mihę Blazicia z Angers SCO, Filipa Dagerstala z Khimki czy Eliasa Anderssona z Djurgarden. Teraz przyszedł czas na kolejne wzmocnienia.

Ali Gholizadeh oficjalnie piłkarzem Lecha Poznań

Poza wcześniej wspomnianymi zawodnikami warto dodać, że skład Lecha uzupełnili zawodnicy, powracający z wypożyczeń, tj.: Krzysztof Bakowski (Stal Rzeszów), Filip Borowski (Zagłębie Sosnowiec), Maksymilian Pingot (Odra Opole) i Bartosz Mrozek (Stal Mielec). Tylko dziś Kolejorz ogłosił pozyskanie dwóch nowych zawodników. Jednym z nich jest serbski skrzydłowy Dino Hotić, który wkrótce przejdzie testy medyczne przed transferem do drużyny holenderskiego szkoleniowca, ale również Aliego Gholizadeha.

Ta druga transakcja wzbudza szczególne emocje. Plotki o rzekomym pozyskaniu reprezentanta Iranu przez Lecha Poznań rozchodziły się szerokim echem po Polsce od dłuższego czasu. Ostatecznie wszystko poszło zgodnie z planem i obie ekipy doszły do porozumienia ws. transferu 27-latka. Jako pierwszy o zawarciu umowy z Lechem Poznań przez Irańczyka poinformował jego stary klub RSC Charleroi, a po kilku godzinach zrobił to Kolejorz. — Wszystkie formalności zostały dopięte. Ali Golizadeh piłkarzem Lecha Poznań. Skrzydłowy podpisał kontrakt do czerwca 2026 — napisano w mediach społecznościowych Kolejorza.

Ile kosztował transfer Aliego Gholizadeha do Lecha Poznań?

Według wstępnych informacji transfer Aliego Gholizadeha ma wynieść Lecha Poznań 1,8 mln euro, co uczyni go najdroższym transferem do PKO BP Ekstraklasy, który jakiś czas temu trafił do Legii Warszawa z Zagłębia Lubin za podobną kwotę.

Irańczyk spędził w Belgii ostatnie pięć sezonów i rozegrał dla RSC Charleroi 143 mecze, notując 23 gole i 26 asyst. W przeszłości reprezentował również barwy klubów Saipa FC i Kasimpasa. Dla reprezentacji Iranu zagrał w 30 meczach, strzelając sześć goli i dorzucając cztery asysty.

