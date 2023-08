Gwiazda może niedługo świecić obok Roberta Lewandowskiego. Media wieszczą wielki powrót

Okno transferowe w wykonaniu FC Barcelony trwa. Do klubu dołączyli Ilkay Guendogan, Inigo Martinez (obaj za darmo) i Oriol Romeu za około 3,4 mln euro. To jednak nie jest koniec, bo Duma Katalonii ma chęć na Bernardo Silvę z Manchesteru City, ale rozmowy z „Obywatelami” są bardzo trudne.

Media wieszczą wielki powrót do FC Barcelony

W związku z tym hiszpańscy dziennikarze informują o wielkim powrocie do Blaugrany. Czas Neymara jako zawodnika PSG może być policzony. Według dobrze poinformowanego w kwestiach transferowych dziennikarza Fabrizio Romano, zarówno Brazylijczyk, jak i francuski klub są w kontakcie, w celu rozwiązania obowiązującej umowy. Zawodnik i klub szukają szybkiego rozwiązania, ponieważ obie strony rozumieją, że jego czas w stolicy Francji dobiegł końca.

Jak informuje „Mundo Deportivo” wolą zawodnika jest powrót do FC Barcelony, w której występuje Robert Lewandowski. A ponadto sam zawodnik miał zaoferować się swojemu byłemu klubowi. Z relacji mediów wynika, że Xavi miał nie przyjąć tej propozycji z radością. „Bernardo Silva nadal jest główną opcją dla klubu Barcy” – czytamy, ale Manchester City ma zaoferować Portugalczykowi nowy kontrakt.

Jak dodaje hiszpański dziennik, przedstawiciele Barcelony są przekonani, że trener zaakceptuje przybycie Neymara ze względu na jakość, jaką posiada.

Transfer Ousmane Dembele do PSG wciąż nie jest przyklepany

Jeśli ten transfer doszedłby do skutku, brazylijska gwiazda powróciłaby do klubu, który był jego domem przez cztery sezony i z którego odszedł do Paryża po zapłaceniu 222 milionów euro klauzuli odejścia. Transfer skrzydłowego ma się wiązać z chęcią odejścia Ousmane Dembele do PSG.

Jednak Luis Enrique poinformował na jednej z konferencji prasowych, że skrzydłowy nadal nie trenuje z paryską drużyną, ponieważ jego transfer z Barcelony nie jest jeszcze sfinalizowany. „Dembélé nie jest zawodnikiem PSG, ponieważ wciąż są marginesy do zamknięcia. Nie będzie go tam jutro, nie jest w 100% naszym zawodnikiem, jest w 99 proc”. – dodał, cytowany przez „Mundo Deportivo”.

Czytaj też:

Robert Lewandowski odejdzie z FC Barcelony? Sensacyjna ofertaCzytaj też:

Łukasz Skorupski mógł zagrać z Krychowiakiem. Nowy kandydat do bramki Abha FC