Piotr Zieliński zmieni barwy klubowe? Doszło do spotkania na szczycie

Piotr Zieliński reprezentuje barwy SSC Napoli od 2016 roku i choć w ostatnim czasie postanowił pozostać w klubie spod Wezuwiusza na dłużej, tak w dalszym ciągu nie jest jasna jego przyszłość. Zakusy Juventusu pod jego osobę trwają już od kilku tygodni i istnieje prawdopodobieństwo, że wkrótce ujrzymy „Ziela” w barwach Bianconerich.

Piotr Zieliński w Juventusie? Agent spotkał się z dyrektorem sportowym

SSC Napoli i Juventus co roku rywalizują w Serie A o tytuł najlepszej drużyny Włoch. W ubiegłym sezonie górą była ekipa, w której obecnie występuje Piotr Zieliński, ale w tym sezonie sprawa jest otwarta, a w formie znajdują się także inne zespoły, tj. Inter, czy AC Milan. Pierwsza część bieżącej kampanii była bardzo dobra w wykonaniu reprezentanta Polski. W 13 meczach strzelił trzy bramki, do których dołożył tyle samo asyst i jest jedną z kluczowych postaci w drużynie Rudiego Garcii.

Jakiś czas temu bardzo głośno mówiło się o potencjalnym transferze 29-latka do arabskiego Al-Ahli, które chciało wykorzystać fakt, iż kontrakt „Ziela” obowiązuje jedynie do końca czerwca 2024 roku. Ostatecznie Polak postanowił zostać na Stadio Diego Armando Maradona, ale głównym powodem miała być chęć pozostania we Włoszech. Tę okazję chce wykorzystać Juventus. Jak podaje „Calciomercato” Piotr Zieliński jest na szczycie listy życzeń dyrektora sportowego Starej Damy Cristiano Giuntoliego, który niedawno zamienił właśnie SSC Napoli na Bianconerich.

Działacz miał spotkać się z agentem ofensywnego pomocnika, Bartłomiejem Bolkiem, by przedstawić mu propozycję kontraktu dla jego klienta. Nie podano konkretnych informacji, jak przebiegła rozmowa, jednak prawdopodobnie wkrótce będziemy znali przyszłość reprezentanta Polski, który dla SSC Napoli rozegrał dotychczas łącznie 342 spotkania, w których strzelił 50 bramek i zaliczył 46 asyst.

