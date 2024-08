Szokujące plotki o nowym klubie Wojciecha Szczęsnego. „Coś tam słyszałem”

Wojciech Szczęsny nie jest już zawodnikiem Juventusu. Przed sezonem do klubu dołączył Thiago Motta, który nie widzi bramkarza w klubie i postanowił się go pozbyć. Mówiło się o ofertach m.in. z Arabii Saudyjskiej, ale ostatecznie temat upadł.

Wojciech Szczęsny pożegnał się z Juventusem

Stanęło na tym, że piłkarz podpisał z klubem rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron. – Absolutnie nie mam żalu do klubu za te ostatnie tygodnie. Uważam, że decyzja o rozwiązaniu kontraktu ze mną nie jest mądra, ale pretensji nie mam. Ze sportowego punktu widzenia sądzę, że ta decyzja się nie obroni, ale mam nadzieję, że się w tej kwestii pomylę – powiedział w ostatnim wywiadzie w Eleven Sports.

Teraz spekuluje się, gdzie będzie grał Wojciech Szczęsny. – Na 80% wiem, gdzie trafię, ale nie chcę niczego mówić za wcześnie – kontynuował w wywiadzie. W mediach pojawiła się informacja, że Wojciech Szczęsny mógłby trafić do FC Barcelony, gdzie gra jego bardzo dobry kolega z kadry – Robert Lewandowski.

Szokujące plotki nt. Wojciecha Szczęsnego

Teraz w Kanale Sportowym pojawiła się nowa plotka na temat przyszłości Wojciecha Szczęsnego. Mateusz Borek prowadził program z Jerzym Dudkiem i Sławomirem Peszko. Trener Wieczystej kraków w pewnym momencie rzucił w stronę byłego bramkarza: – Czy to możliwe, żeby Szczęsny zrobił transfer do Realu jak ty i byłby drugim?

Mateusz Borek, mocno zaskoczony tym pytaniem dopytał: – Spekulujesz czy coś wiesz?

Na to Sławomir Peszko odpał wymownie. – Coś tam słyszałem jednym uchem – stwierdził.

Tę dyskusję podsumował Jerzy Dudek, który powiedział: – A dlaczego takiej możliwości miałoby nie być? – uciął.

Wojciech Szczęsny zaczynał swoją karierę w Agrykoli Warszawa, skąd przeniósł się do akademii Legii. Stamtąd w 2006 roku przeniósł się do Arsenalu. W międzyczasie trafiał na wypożyczenia do Brendford, czy AS Romy. Z Kanonierami ostatecznie pożegnał się w 2017 roku, skąd przeniósł się do Juventusu Turyn. Przez siedem lat Wojciech Szczęsny rozegrał 252 mecze i aż 103 razy zachował czyste konto.

