Trudna sytuacja Polaków w tabeli. Przed nimi mecz o wszystko

Na inaugurację mistrzostw Europy w piłce ręcznej reprezentacja Polski zmierzyła się z Norwegią. Zdecydowanymi faworytami byli szczypiorniści ze Skandynawii, ale początek meczu na to nie wskazywał, bo Biało-Czerwoni wyszli na prowadzenie 3:0. Niestety wraz z upływającymi minutami nasi rywale się rozkręcali i ostatecznie zatriumfowali 21:32.

Mistrzostwa Europy: Tabela grupy D po 1. kolejce

W drugim meczu tej grupy Słowenia wygrała z Wyspami Owczymi 32:29. To właśnie z tą reprezentacją podopieczni Marcina Lijewskiego zagrają w drugiej kolejce. To starcie będzie kluczowe w kontekście awansu do fazy play-off.

Po pierwszej kolejce Polacy zajmują ostatnie miejsce w tabeli grupy D. Tuż przed Biało-Czerwonymi z zerowym dorobkiem punktowym plasują się Wyspy Owcze. Na razie drugie miejsce z dwoma punktami zajmuje Słowenia, a tuż przed nią nasi dzisiejsi rywale – Norwegia.

Mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych Lp. Kraj Punkty Bilans meczów Bilans bramek 1. Norwegia 2 1:0

32:21

2. Słowenia 2 1:0 32:29

3. Wyspy Owcze 0 0:1, 29:32

4. Polska 0 0:1 21:32



Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Terminarz meczów Polaków

Polacy trafili do grupy D z Norwegią, Słowenią i Wyspami Owczymi. Tylko dwie drużyny awansują do play-offów. Faza pucharowa rozegrana zostanie w dniach 26-28 stycznia w Kolonii. Finał ME zaplanowano na niedzielę, 28 stycznia o godzinie 17.45.

2. kolejka: sobota, 13 stycznia

Polska – Słowenia (18.00)

Wyspy Owcze – Norwegia (20.30)

3. kolejka: poniedziałek, 15 stycznia

Polska – Wyspy Owcze (18.00)

Norwegia – Słowenia (20.30)

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy:

Marcin Lijewski zdecydował się powołać 18 zawodników. Przypomnijmy, że spośród wytypowanych szczypiornistów może wpisać do protokołu meczowego 16 z nich i jednocześnie rotować nimi między kolejnymi spotkaniami. Tak prezentuje się kadra na mistrzostwa Europy:

bramkarze: Mateusz Kornecki, Jakub Skrzyniarz;

rozgrywający: Jakub Powarzyński, Michał Olejniczak, Szymon Sićko, Paweł Paterek, Ariel Pietrasik, Damian Przytuła, Piotr Jędraszczyk;

obrotowi: Bartłomiej Bis, Dawid Dawydzik, Maciej Gębala, Kamil Syprzak;

skrzydłowi: Mikołaj Czapliński, Michał Daszek, Mateusz Kosmala, Jakub Szyszko, Przemysław Urbaniak.

