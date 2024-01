Dziesiątki tysięcy osób na meczu piłki ręcznej. Rekord na otwarcie ME

Kibice piłki ręcznej długo czekali na tę imprezę. Rok 2024 witają początkiem mistrzostw Europy szczypiornistów. Niemieccy organizatorzy postanowili stworzyć wyjątkowe otwarcie. We wrześniu 2014 roku na meczu Bundesligi pomiędzy Rhein-Neckar Lowen a HSV Hamburg zasiadło 44189 osób. Teraz w spotkaniu inauguracyjnym kadry Niemiec postanowili pobić frekwencyjny rekord świata.

Frekwencyjny rekord świata na meczu piłki ręcznej

Niemcy, gospodarze ME, zaplanowali mecz otwarcia imprezy na stadionie piłkarskim w Dusseldorfie. Pomysł wypalił w stu procentach, gdyż na trybunach zasiadło 53586 widzów, co od teraz jest nowym rekordem. Fani piłki ręcznej za zachodnią granicą mieli okazję zaśpiewać wspólnie hymn i podziwiać jak ich ukochani zawodnicy demolują rywali, Szwajcarów.

Początkowo mecz nie porywał, gdyż brakowało w nim bramek. Z czasem worek mocno otworzył się na korzyść Niemców. Co rusz pakowali piłkę do siatki Szwajcarów, co sprawiało, że starcie samo w sobie zaczęło mniej interesować. To z kolei doprowadziło do spokojniejszej atmosfery. Niemcy oprócz skuteczności w ataku, mogli także liczyć na solidną grę bramkarza Industrii Kielce, Andreasa Wolffa.

Dzięki sporej przewadze w pierwszej połowie, w drugiej Niemcy mogli grać na luzie. Doszło do takiej sytuacji, w której Szwajcarzy przez kilkanaście minut nie potrafi zdobyć więcej niż dwóch bramek. Po sześćdziesięciu minutach mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy mistrzostw Europy 27:14.

Reprezentacja Polski rozpocznie walkę w ME 2024 w Niemczech

W mistrzostwach Europy 2024 piłkarzy ręcznych weźmie też udział reprezentacja Polski. Zawodnicy Marcina Lijewskiego w fazie grupowej zagrają z Norwegią, Słowenią i Wyspami Owczymi. Awans do dalszej fazy wywalczą po dwie najlepsze ekipy.

