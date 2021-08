Siatkarki świetnie rozpoczęły ME. Przypominamy terminarz kolejnych meczów Polek

Polki na inaugurację siatkarskich mistrzostw Europy ograły 3:1 Niemki. W drugim starciu bez straty seta pokonały Greczynki, a w trzecim meczu poradziły sobie z Czeszkami, pozwalając im na „urwanie” tylko jednej partii. Biało-Czerwone po trzech meczach zajmują pierwsze miejsce w grupie i mają zapewniony awans do 1/8 finału.

Po spotkaniu z Czeszkami siatkarki mają dzień przerwy co oznacza, że w niedzielę 22 sierpnia nie zobaczymy ich w akcji. Podopieczne Jacka Nawrockiego do gry wrócą 23 sierpnia, kiedy to zmierzą się z Hiszpankami. Biało-Czerwone będą faworytkami tego starcia, a zdecydowanie trudniejsze zadanie czeka je prawdopodobnie w ostatnim meczu grupowym, kiedy to zmierzą się z Bułgarkami.

Kiedy grają Polki? Terminarz mistrzostw Europy

Polska – Hiszpania (23.08, godz. 19:30)

Bułgaria – Polska (25.08, godz. 19:30)

Spotkania 1/8 finału zostaną rozegrane w dniach 28-30 sierpnia. Ćwierćfinały zaplanowano na 31 sierpnia i 1 września, a półfinały na 3 września. Dzień później w walce o medale zmierzą się drużyny, które awansowały do finału oraz te, którym przyjdzie rywalizować w meczu o trzecie miejsce.

Czytaj też:

ME w siatkówce. Trzeci mecz i trzecie zwycięstwo Polek!