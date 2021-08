Pożegnanie Vitala Heynena? Wymowne podsumowanie zgrupowania w wykonaniu trenera

Gdyby Polacy zdobyli medal na igrzyskach olimpijskich, Vital Heynen odszedłby z reprezentacji Polski. Brak krążka w Tokio oznacza jednak to samo. Belgijski trener po mistrzostwach Europy najprawdopodobniej pożegna się z naszą kadrą. Prezes PZPS Jacek Kasprzyk w rozmowie z TVP mówił, że trenerowi nie zostanie przedstawiona propozycja przedłużenia kontraktu. Sam szkoleniowiec jednak nie wydaje się taką opcją zainteresowany, co potwierdza jego wpis na zakończenie zgrupowania w Spale.

Ostatni trening w Spale

Vital Heynen opublikował na Twitterze wpis, z którego wynika, że mistrzostwa Europy to ostatni turniej z Belgiem w roli szkoleniowca reprezentacji Polski. „Ostatni trening w Spale. To wspaniałe miejsce, w którym od czterech lat mogliśmy ćwiczyć, jeść i odpoczywać” – napisał belgijski trener. „Jeszcze jedno: jesteśmy gotowi na mistrzostwa Europy” – dodał Heynen, który cały wpis opatrzył tagiem „Jestem z was dumny”

Siatkarskie mistrzostwa Europy rozpoczynają się 1 a kończą 19 września. Mecze w decydującej fazie odbędą się w mekce polskiej siatkówki – katowickim spodku. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że będzie to ostatni turniej Vitala Heynena w roli trenera Biało-Czerwonych. Oby więc kadencja Belga zakończyła się w akompaniamencie sukcesu Polaków.

