Polscy siatkarze imponują w kilku elementach. Dwóch zawodników przoduje w statystykach

Chociaż polscy siatkarze wciąż nie osiągnęli szczytowej formy, to jak do tej pory udało im się wygrać wszystkie mecze mistrzostw Europy. Duża w tym zasługa dobrej gry blokiem, co odzwierciedlają turniejowe statystyki. Biało-Czerwoni radzą sobie także w rozegraniu.

Polacy jak do tej pory wygrali wszystkie cztery spotkania siatkarskich mistrzostw Europy: z Portugalią, Serbią, Grecją i Belgią. Po drodze Biało-Czerwoni stracili cztery sety, a momentami ich gra pozostawiała wiele do życzenia. Poprawę było jednak widać już w starciu z Belgią, gdzie podopieczni Vitala Heynena świetnie grali blokiem. Nowakowski i Drzyzga liderami Jak podaje Sport.pl, według turniejowych statystyk to właśnie Polacy są najczęściej blokującą drużyną. Na swoim koncie mają już 55 takich zagrań. Dla porównania druga Serbia wykonała 42 bloki. Liderem wśród wszystkich zawodników grających na ME jest Piotr Nowakowski, który jak do tej pory blokował rywali 20-krotnie. Drugie miejsce, z 12 blokami na koncie, zajmują ex-aequo Aleks Grozdanow z Bułgarii i Borja Ruiz z Hiszpanii. Heynen rotuje składem, dając pograć rezerwowym. W trudnym meczu z Serbią ze świetnej strony pokazał się Kamil Semeniuk, a w spotkaniu z Belgią dobrze rozgrywał Grzegorz Łomacz. Zawodnik Skry Bełchatów zajmuje zresztą trzecie miejsce w klasyfikacji rozgrywających dzięki 56,25 proc. perfekcyjnego rozegrania. Stawce przewodzi jego reprezentacyjny kolega, Fabian Drzyzga, który wystawia kolegom na poziomie 66,67 proc. Przypomnijmy, Polakom pozostało do rozegrania jeszcze jedno spotkanie grupowe. W środę 8 września Biało-Czerwoni zmierzą się z Ukrainą. Początek starcia o godz. 17:30, a relację na żywo z tego meczu przeprowadzimy na Wprost.pl. Czytaj też:

Michał Kubiak nie ma złudzeń. Chodzi o formę siatkarzy