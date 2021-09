Belgowie postraszyli tylko w jednym secie. Kolejna wygrana polskich siatkarzy!

Polacy podczas tegorocznych mistrzostw Europy wprawdzie wygrali z Portugalią, Serbią i Grecją, ale prezentowany przez nich styl pozostawiał wiele do życzenia. Aktualni mistrzowie świata najwyraźniej wciąż szukają formy, a spotkania takie jak z Belgią są okazją, by poprawić grę w kilku elementach. Biało-Czerwoni w pierwszej partii świetnie spisywali się w bloku, skutecznie zatrzymując akcje rywali.

Świetna gra Kaczmarka

Heynen dał odpocząć kilku zawodnikom, a w wyjściowej szóstce pojawił się Łukasz Kaczmarek. Zawodnik ZAKSA Kędzierzyn-Koźle odwdzięczył się trenerowi dobrą grą, kończąc kilka akcji Polaków. Pierwszego seta wygraliśmy 25:18.

Druga partia była bardziej wyrównana, a blokiem zaczęli skutecznie grać Belgowie. Gra długo toczyła się punkt za punkt, głównie za sprawą dobrze dysponowanego Desmeta. W ekipie Biało-Czerwonych błyszczał za to Kaczmarek, którego w zdobywaniu punktów wspierał Nowakowski. I chociaż rywale mieli piłkę setową, to szalę zwycięstwa na swoją korzyść w tym secie ostatecznie przechylili Polacy.

W kolejnej, trzeciej partii, Biało-Czerwoni ponownie świetnie spisywali się w bloku. Podopieczni Heynena dołożyli do tego dobrą grę w ataku i skuteczną zagrywkę, co przyniosło efekt w postaci wygranego seta oraz całego spotkania. Relację akcja po akcji z meczu zamieszczamy poniżej.