Finowie byli bez szans. Polacy pewnie awansowali do ćwierćfinału siatkarskich ME!

Wprawdzie pierwszy punkt w meczu zdobyli Finowie, ale Polacy szybko odpowiedzieli skutecznymi atakami. Po skutecznym bloku oraz ataku Leona było już 3:1 dla Biało-Czerwonych. Aktualni mistrzowie świata systematycznie powiększali przewagę, a w pewnym momencie było już 8:3. Podopieczni Vitala Heynena prowadzenia nie oddali do końca seta, którego wygrali 25:16.

Początek drugiej partii był bardziej wyrównany, ale Polakom udało się w końcu wypracować bezpieczną przewagę dzięki świetnej zagrywce Kubiaka. Ten set również zakończył się wynikiem 25:16. Biało-Czerwoni „kropkę nad i” postawili w trzecim secie. Przebieg spotkania można prześledzić w zamieszczonej poniżej relacji.

To już koniec relacji. Dziękuję za uwagę! 25:14 Kończymy blokiem! Polacy w ćwierćfinale mistrzostw Europy! 24:14 Esko psuje zagrywkę i mamy piłkę meczową! 23:14 Śliwka popełnia błąd przy siatce. 23:13 Ronkainen obija blok Polaków. 23:12 As serwisowy Kaczmarka! 22:12 Fornal świetnie kiwa blok rywali. 21:12 Bloku nie było, punkt dla Polaków. 21:12 Ronkainen atakuje, ale w aut. Finowie są przekonani, że Polacy dotknęli piłkę. Mamy challenge. 20:12 Śliwka kończy akcję Polaków. 19:12 Kochanowski uderza w siatkę. 19:11 Kaczmarek obija blok rywali. 18:11 Autowy atak Sinkkonena. Trener Finów prosi o czas. 17:11 Bieniek kończy ze środka. 16:11 As serwisowy Seppanena. 16:10 Leon serwuje w siatkę. 16:9 Świetny blok Kaczmarka. 15:9 Błąd popełnia też Fin. 14:9 Kurek myli się w zagrywce. 14:8 Bardzo mocy atak Leona obok bloku. 13:8 Teraz Polacy mylą się w obronie. 13:7 Świetny atak Kurka po przekątnej. 12:7 Jokela punktuje po przerwie. Trener Finów prosi o czas. 12:6 As serwisowy Kubiaka! 11:6 Kurek kończy mocnym atakiem. 10:6 Drzyzga psuje zagrywkę. 10:5 Podobną akcję kończy teraz Kurek. 9:5 Ronkainen obija ręce Polaków. Punkt przyznany Polakom! 9:4 Punkt dla Biało-Czerwonych, ale trener Finów prosi o challenge. 8:4 Kurek obija ręce rywali. 7:4 Nowakowski kończy po skosie ze środka. 6:4 Tym razem Leon zagrywa w aut. 6:3 I kolejny as Leona! 5:3 As serwisowy Leona! 4:3 Finowie dotykają siatkę. 3:3 As serwisowy Jokeli! 3:2 Kurek psuje zagrywkę. 3:1 Nowakowski kończy ze środka. 2:1 Kolejny punkt dla Biało-Czerwonych. 1:1 Jokela obija ręce Leona. 1:0 Polacy punktują blokiem! Zaczynamy trzecią partię! 25:16 Kochanowski kończy partię atakiem ze środka! 24:16 Semeniuk dotknął siatkę i punkt dla rywali. 24:15 Seppanen kończy akcję Finów. 24:14 Kaczmarek atakuje ze skrzydła! 23:14 Kochanowski kończy ze środka. 22:14 Jokela obija ręce Polaków. 22:13 Kolejny as serwisowy Bieńka! 21:13 Kaczmarek zatrzymuje Ronkainena blokiem! 20:13 As serwisowy Bieńka! 19:13 Ronkainen atakuje mocno, ale nie trafia w ręce Polaków. 18:13 Jokela znowu dobrze atakuje z prawej flanki. 18:12 Jokela poradził sobie z naszym blokiem. Trener Finów prosi o czas. 18:11 Kaczmarek blokiem zatrzymuje Ronkainena. 17:11 Kurek kiwa z prawego skrzydła. 16:11 Kurek serwuje w siatkę. 16:10 Leon bezbłędnie kończy długą i trudną wymianę. 15:10 Kurek świetnie atakuje po skosie. 14:10 Kochanowski psuje zagrywkę. 14:9 Esko serwuje w siatkę. 13:9 Sivula w aut, ale Leon po drodze dotyka siatki i punkt dla Finów. 13:8 Leon kończy atak! 12:8 Świetny blok Polaków! Trener rywali prosi o czas. 11:8 Leon obija ręce Finów. 10:8 I kolejny as naszego kapitana! 9:8 As serwisowy Kubiaka! 8:8 Sinkkonen myli się w zagrywce. 7:8 Leon popełnia błąd w przyjęciu. 7:7 Drzyzga psuje zagrywkę. 7:6 Fin faktycznie przekroczył linię. Słusznie przyznany punkt dla Polaków. 7:6 Sivula trafia, ale przekroczył linię trzeciego metra. Trener Finów prosi o challenge. 6:6 Tym razem Kochanowski się nie myli. 5:6 Kochanowski trafia w aut. 5:5 Ronkainen obija ręce Polaków. 5:4 Pojedynczy blok Kochanowskiego! 4:4 Sivula atakuje w siatkę. 3:4 Wojtaszek trafiony piłką. 3:3 Leon kończy mocnym atakiem. 2:3 Kurek psuje zagrywkę. 2:2 Kubiak kończy akcję ze środka. 1:2 Kochanowski fatalnie przestrzelił z zagrywki. 1:1 Było dotknięcie! Mamy pierwszy punkt w tym secie. 0:1 Heynen jest przekonany, ze piłka po zagraniu Leona dotknęła parkietu. Mamy challenge. 0:1 Sirila kończy ze środka po długiej wymianie. Zaczynamy drugą partię! 25:16 Kaczmarek kończy z prawej flanki! Wygrywamy pierwszego seta. 24:16 Rinkainen kończy akcję Finów. 24:15 Kochanowski kończy ze środka. Mamy pierwszą piłkę setową! To była piłka autowa. Punkt dla Finów. 23:15 Tym razem Kaczmarek serwuje w aut. Heynen chce to sprawdzić. Mamy challenge. 23:14 Piłka po zagrywce Kaczmarka zatańczyła na siatce i wylądowała w boisku! 22:14 Kaczmarek kończy kontrę Polaków. 21:14 Ronkainen serwuje w aut. 20:14 Kaczmarek zatrzymany blokiem. 20:13 Po chwili Bieniek psuje zagrywkę. 20:12 Punkt dla Biało-Czerwonych! 19:13 Ronkainen przepycha piłkę po rękach Kaczmarka. Heynen prosi o challenge. Trener Finów prosi o przerwę. 19:12 Kochanowski sprytnie kiwa przy siatce. 18:12 Kubiak nie myli się z lewego skrzydła. 17:12 Leon serwuje mocno, ale niecelnie. 17:11 Sirila serwuje w siatkę. 16:11 Ronkainen obija blok Polaków. 16:10 Leon nie do zatrzymania na lewej flance. 15:10 Kubiak świetnie kończy środkiem z drugiej linii. 14:10 Kochanowski psuje zagrywkę. 14:9 Kurek nie myli się w ataku. 13:9 Tym razem Sivula poradził sobie z Leonem. 13:8 Sivula zatrzymany blokiem przez Leona. 12:8 Kochanowski kończy ze środka. Sędzia słusznie przyznał punkt Finom. 11:8 Kubiak przepchnął piłkę przy siatce, ale w aut. Heynen prosi o challenge. 11:7 Kurek świetnie kończy z prawego skrzydła. 10:7 Nowakowski serwuje w siatkę. 10:6 Sivula atakuje w aut. 9:6 Teraz zepsuta zagrywka Fina. 8:6 Sivula obił ręce Biało-Czerwonych. Finowie odrabiają straty. 8:5 Kubiak zatrzymany blokiem. 8:4 Kurek po prostej w aut. Trener Finów poprosił o czas. 8:3 Kontra Polaków i kończy Nowakowski. 7:3 Leon popisuje się asem serwisowym! 6:3 Leon świetnie kończy ze środka. 5:3 Kurek kończy mocnym atakiem z drugiej linii. 4:3 Roinkainen obija ręce Polaków. 4:2 Teraz Makinen myli się w zagrywce. 3:2 Sirila kończy akcję ze środka. Leon nie dotknął siatki, punkt dla Biało-Czerwonych! Finowie chcą sprawdzić tę akcję i proszą o challenge. 3:1 Makinen trafia w aut. 2:1 Leon kończy kiwką z lewej strony. 1:1 Makinen zatrzymany potrójnym blokiem! 0:1 Błąd Leona i prowadzą Finowie. Zaczynamy! 20:29 Jeszcze chwila i zaczynamy mecz o ćwierćfinał mistrzostw Europy! 20:28 W takim składzie Polacy zaczną mecz: Nowakowski, Kurek, Leon, Drzyzga, Kubiak i Kochanowski. Jako libero zagra Zatorski. 20:27 Za chwilę poznamy wyjściową szóstkę Biało-Czerwonych. 20:23 Czas na hymny obu państw. 20:22 Za chwilę początek spotkania! 20:14 Jakub Kochanowski został zapytany o to, czy Biało-Czerwoni odczuwają zmęczenie po fazie grupowej:



ME siatkarzy. Pozostałe pary 1/8 finału:

Holandia – Portugalia (niedziela 12 września, godz. 17.30)

Serbia – Turcja (niedziela 12 września, godz. 20.30)

Włochy – Łotwa (niedziela 12 września, godz. 16:00)

Niemcy – Bułgaria (niedziela 12 września, godz. 19:00)

Francja – Czechy (poniedziałek 13 września, godz. 16:00)

Słowenia – Chorwacja (poniedziałek 13 września, godz. 19:00)

Przypomnijmy, ćwierćfinały zostaną rozegrane 14 i 15 września w Gdańsku i Ostrawie. Drużyny, które awansują do półfinałów, zmierzą się w meczach zaplanowanych na 18 września. Finał oraz starcie o brązowy medal odbędą się 19 września w Katowicach.

