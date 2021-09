Kurek po meczu z Finlandią: Nie było normalnie. Było zaje******

Polacy gładko pokonali Finlandię w 1/8 finału mistrzostw Europy i pewnie awansowali do ćwierćfinału. – Każdy mecz, w którym porażka eliminuje z turnieju, ma swoją wartość. To spotkanie było łatwe, bo my do niego dobrze podeszliśmy. Widać było po nas radość, bardzo dobrą atmosferę, która jest od początku mistrzostw – skomentował Bartosz Kurek cytowany przez Interię.

Bartosz Kurek o meczu z Rosją: To będzie znakomity test

Atakujący naszej reprezentacji zwrócił także uwagę na atmosferę panującą w Ergo Arenie, gdzie odbywał się mecz 1/8 finału. – Każdy kto ostatni czas spędził trochę zamknięty, wykonywał swoją pracę w innych warunkach tak jak my, jest spragniony takiego poczucia normalności – przyznał siatkarz. – Dzisiaj nie było normalnie. Dzisiaj było zaje****** – stwierdził. Kurek przypomniał, że kibice przyszli już na poprzedni mecz Rosji z Ukrainą, a później czekali na występ Biało-Czerwonych.

Kurek nawiązał również do zbliżającego się ćwierćfinału, który rozegramy we wtorek 14 września. Rywalami Vitala Heynena będą Rosjanie, czyli wicemistrzowie olimpijscy. – Jak każdego profesjonalnego sportowca cieszy takie wyzwanie. To będzie znakomity test. Też jestem osobiście podekscytowany. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko – ocenił siatkarz, nazywając reprezentację Sbornej „drużyną z absolutnego topu”.

